27 Nis 2022 - 16:19- Eğitim G: 27 Nis 2022 - 16:20

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Kocaeli Okulunu Ziyaret Etti

İlimizin seçkin okullarından ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, ODTÜ GV Okulları Kurucu Temsilcisi Deniz Keskin`i ağırladı.
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Kocaeli Okulunu Ziyaret Etti mask

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Kurucu Temsilcisi Süleyman Annak, KYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihat Uçar ve Okul Müdürü Güler Telli eşliğinde bu yıl açılan kapalı spor salonu ve açık spor tesislerini gezen Keskin yaptığı paylaşımlarda 9 ilde faaliyet gösteren ODTÜ GV Okulları çatısı altında büyük bir işbirliği ile sürdürülen nitelikli çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulundu.
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27 Nis 2022 - 16:19 - Eğitim

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