ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Kocaeli Okulunu Ziyaret Etti

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Kurucu Temsilcisi Süleyman Annak, KYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihat Uçar ve Okul Müdürü Güler Telli eşliğinde bu yıl açılan kapalı spor salonu ve açık spor tesislerini gezen Keskin yaptığı paylaşımlarda 9 ilde faaliyet gösteren ODTÜ GV Okulları çatısı altında büyük bir işbirliği ile sürdürülen nitelikli çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulundu.