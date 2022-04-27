ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Kurucu Temsilcisi Süleyman Annak, KYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihat Uçar ve Okul Müdürü Güler Telli eşliğinde bu yıl açılan kapalı spor salonu ve açık spor tesislerini gezen Keskin yaptığı paylaşımlarda 9 ilde faaliyet gösteren ODTÜ GV Okulları çatısı altında büyük bir işbirliği ile sürdürülen nitelikli çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulundu.
27 Nis 2022 - 16:19- Eğitim Güncelleme: 27 Nis 2022 - 16:20
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Kocaeli Okulunu Ziyaret Etti
İlimizin seçkin okullarından ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, ODTÜ GV Okulları Kurucu Temsilcisi Deniz Keskin`i ağırladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.