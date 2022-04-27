27 Nis 2022 - 16:20- Gündem G: 27 Nis 2022 - 16:21

Bıyıklı’dan gazetemize ziyaret
Bıyıklı’dan gazetemize ziyaret mask

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) seçimleri yılsonunda başlayacak. KOTO Başkan adayı İbrahim Bıyıklı, seçim çalışmalarına aylar öncesinden başladı. Bıyıklı önceki gün gazetemizi ziyaret ederek, “Seçim çalışmama 1 yıl önce başladım. Oda’ya üye herkese ulaşmaya çalışıyorum. Seçimi kazanıp, KOTO’ya gerekli dinamizmi kazandıracağız” dedi.

27 Nis 2022 - 16:20 - Gündem

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