Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) seçimleri yılsonunda başlayacak. KOTO Başkan adayı İbrahim Bıyıklı, seçim çalışmalarına aylar öncesinden başladı. Bıyıklı önceki gün gazetemizi ziyaret ederek, “Seçim çalışmama 1 yıl önce başladım. Oda’ya üye herkese ulaşmaya çalışıyorum. Seçimi kazanıp, KOTO’ya gerekli dinamizmi kazandıracağız” dedi.
27 Nis 2022 - 16:20- Gündem Güncelleme: 27 Nis 2022 - 16:21
Bıyıklı’dan gazetemize ziyaret
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.