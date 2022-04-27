27 Nis 2022 - 16:21- Gündem G: 27 Nis 2022 - 16:23

Mahkeme başkanı: "Nasıl güven duyup altın ve paralarınızı veriyorsunuz, anlayamıyorum"

2014 yılında 350 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla devam eden 'Tüysüzler' davasında mahkeme başkanı mağdurlara, "Nasıl güven duyup altın ve paralarınızı veriyorsunuz, anlayamıyorum" diye seslendi. Mağdurlar ise, "Başkanım paramızı alabilecek miyiz? Karşımızda muhatap kimseyi bulamıyoruz, duruşmaya dahi gelmiyorlar, soyadlarını değiştirmişler. Biz bunları nereden bulacağız?” dedi.
Mahkeme başkanı: "Nasıl güven duyup altın ve paralarınızı veriyorsunuz, anlayamıyorum" mask

2014 yılının Haziran ayında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan ve Sarraf Tüysüzler isimli kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan Cemalettin Albayrak, Turgut Tüysüz ve Yüksel Hancızade hakkında açılan dava bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti.

Geçen celsede sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartılırken, sanıkların hala yakalanmadığı ve duruşmaya gelmediği görüldü. Duruşmaya katılan mağdurlar kar elde etmek amacıyla sanıklara altın ve para verdiklerini ancak geri alamadıklarını anlattı. Mahkeme başkanı mağdurlara ‘Nasıl güven duyup altın ve paralarınızı veriyorsunuz anlayamıyorum” diye seslendi.
Mağdurlardan birisi ise “Başkanım paramızı alabilecek miyiz? Karşımızda muhatap kimseyi bulamıyoruz, duruşmaya dahi gelmiyorlar, soyadlarını değiştirmişler. Biz bunları nereden bulacağız?” dedi. Mahkeme başkanı sanıkların ev adreslerinin tespitine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

27 Nis 2022 - 16:21 Kocaeli- Gündem

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