27 Nis 2022 - 17:10- Gündem G: 27 Nis 2022 - 17:12

İzmit Belediyesinden Yenişehir’e yeni parke yol

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yenişehir Mahallesi Küçükyol Sokak’ta yol yenileme çalışması gerçekleştirdi

İzmit Belediyesinden Yenişehir’e yeni parke yol mask

Havaların ısınmasıyla beraber kentin dört bir yanında yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Küçükyol Sokak’ta parke yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından yol vatandaşların kullanımına açıldı. 


600 METREKARE PARKE 

Yenişehir Mahallesi Küçükyol Sokak’ta parke yol yenileme çalışmalarına başlayan ekipler söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından yenileme çalışmalarını kısa zamanda tamamladı. 120 metre uzunluk ve 5 metre genişliğe sahip yolda 600 metrekare parke ve 120 metre yağmur oluğu kullanılarak çalışma tamamlandı.

27 Nis 2022 - 17:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.402.031 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bıyıklı’dan gazetemize ziyaret mask
Bıyıklı’dan gazetemize ziyaret
Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Hıdırellez Şenliği düzenlenecek mask
Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Hıdırellez Şenliği düzenlenecek
Ertuğrulgazi AL, kimyayı sahneye taşıdı mask
Ertuğrulgazi AL, kimyayı sahneye taşıdı
“Zamlar ve yoksulluğa karşı biz de alanlarda olacağız” mask
“Zamlar ve yoksulluğa karşı biz de alanlarda olacağız”
BİLNET’ten özlenen 23 Nisan coşkusu mask
BİLNET’ten özlenen 23 Nisan coşkusu
Kocaman, sağlıkçıları iftarda ağırladı   mask
Kocaman, sağlıkçıları iftarda ağırladı  
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL