İzmit Belediyesinden Yenişehir’e yeni parke yol

Havaların ısınmasıyla beraber kentin dört bir yanında yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Küçükyol Sokak’ta parke yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından yol vatandaşların kullanımına açıldı.
600 METREKARE PARKE
Yenişehir Mahallesi Küçükyol Sokak’ta parke yol yenileme çalışmalarına başlayan ekipler söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından yenileme çalışmalarını kısa zamanda tamamladı. 120 metre uzunluk ve 5 metre genişliğe sahip yolda 600 metrekare parke ve 120 metre yağmur oluğu kullanılarak çalışma tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.