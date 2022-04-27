27 Nis 2022 - 17:11- Gündem G: 27 Nis 2022 - 17:12

Çınar Çocuk Evi’nde Entomoloji bilimi mercek altında

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’ndeki çocuklar böcek bilimi olan Entomoloji hakkında bilgi sahibi olarak böceklerin yapısını inceledi

Çınar Çocuk Evi’nde Entomoloji bilimi mercek altında mask

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi, çocuklara özgürce ve birlikte öğrenme şansını veren Reggio Emilia yaklaşımıyla eğitim vermeye devam ediyor. Minik öğrenciler doğanın her alanında merak ettiklerini öğreniyor ve deneyimliyor. Çınar Çocuk Evi’ndeki çocuklar bu kapsamda böcek bilimi ile ilgili merak ettiklerine cevaplar aradı. 


KENDİ BÖCEKLERİNİ TASARLADILAR

Böcek bilimi anlamına gelen Entomoloji’yi yakından araştıran öğrenciler sınıflarına taşıdıkları böcek oyuncaklarıyla böceklerin dış yapısını detaylıca inceledi. Böceklerin benzerlikleri ve farklılıkları üzerine öğretmenler eşliğinde birbirleriyle düşüncelerini paylaşan öğrenciler kilden kendi böceklerini tasarladılar.

27 Nis 2022 - 17:11 - Gündem

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