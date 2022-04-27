27 Nis 2022 - 17:18- Gündem G: 27 Nis 2022 - 17:19

İftar saatinde yolda kalan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıtıldı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlerle birlikte yolda iftar vaktine denk gelen vatandaşlara iftarlık dağıttı.
İftar saatinde yolda kalan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıtıldı mask
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele Gençlik Kollarında görev yapan gençlerle sokaklara indi. Başkan Özlü ve gençler, ’İftara 5 Kala’ sloganıyla iftarda evine yetişemeyen yayalara, hususi ve toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlara iftarlık kumanya dağıttı.

Oruçlarını dağıtılan iftarlıklarla açan vatandaşlar, Başkan Özlü’ye teşekkür etti.

27 Nis 2022 - 17:18 İHA Kocaeli- Gündem

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