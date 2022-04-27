İftar saatinde yolda kalan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıtıldı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele Gençlik Kollarında görev yapan gençlerle sokaklara indi. Başkan Özlü ve gençler, ’İftara 5 Kala’ sloganıyla iftarda evine yetişemeyen yayalara, hususi ve toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlara iftarlık kumanya dağıttı.
Oruçlarını dağıtılan iftarlıklarla açan vatandaşlar, Başkan Özlü’ye teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.