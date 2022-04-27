Kocaeli’de içinde 20 kişinin bulunduğu otobüse tır çarptı

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde bulunan tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, önünde seyreden C.T. idaresindeki 41 AS 004 plakalı otobüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste 20 yolcunun bulunduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Hasara sebep olan kaza sebebiyle araç kuyruğu oluştu. Otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.