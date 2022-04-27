27 Nis 2022 - 20:32- Asayiş G: 27 Nis 2022 - 20:34

Freni tutmayan çekici, üzerindeki iş makinesiyle birlikte devrildi

Kocaeli’de freni tutmayan çekici, üzerindeki iş makinesiyle birlikte devrildi. İş makinesi yola savrulurken, araçta sıkışan çekici sürücüsü ve yolcu ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Freni tutmayan çekici, üzerindeki iş makinesiyle birlikte devrildi mask
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Kaza, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Nihat Atsız Sokak’ta bulunan dik rampada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde iş makinesi taşıyan Emrah E.S. idaresindeki çekici, freninin tutmaması neticesinde kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle oto çekici ters dönerek devrildi, iş makinesi ise yola savruldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralıların güneşten etkilenmemesi için elleriyle gölge de yaptı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayı anlatan yaralı sürücü Emrah E.S., "Navigasyon bizi bu yola getirdi. Aşağıya doğru inerken frenim tutmadı. İmdada bastım hiçbir şekilde araç durmadı. Sol tarafım uçurum olunca sağ tarafa vurdum" dedi.

"Aracı görünce uçak uçuyor zannettim"

Kazayı gören bir vatandaş ise, "Aracı görünce uçak uçuyor zannettim. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri hemen geldi. Her sene burada böyle bir kazaya şahit oluyoruz. Geçen sene bu yolda bir askerimiz şehit oldu. Her sene bu yolla uğraşıyoruz" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27 Nis 2022 - 20:32 İHA Kocaeli- Asayiş

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