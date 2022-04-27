27 Nis 2022 - 23:27- Gündem G: 27 Nis 2022 - 23:28

Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Olgun: "Polislerimize vatandaşlarımız çok büyük destek verdi"

Kocaeli’de iftar etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, "Asayişi ve huzuru sağlayan polislerimize vatandaşlarımız çok büyük bir destek verdi" dedi.
Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Olgun: "Polislerimize vatandaşlarımız çok büyük destek verdi" mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi. Ezan okunmasıyla beraber dualar edilip oruçlar açıldı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen iftarda, Kartepe Kaymakamı Aktuğ Çağlar ve İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun da yer aldı.

"Polislerimize vatandaşlarımız çok büyük bir destek verdi"

Vatandaşların her daim kendilerine büyük destek verdiğini belirten Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, "Bugün Kadir Gecemizde, tüm vatandaşlarımızla, hep birlikte bir iftar kutlamak nasip oldu. Allah’a bize bugünleri nasip ettiği için çok şükrediyoruz. Onur ve gururla geçen ve asayişi, huzuru sağlayan polislerimize vatandaşlarımız çok büyük bir destek verdi. Kalabalık bir şekilde iftarı kutladık. Bu vesileyle şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bize destek veren tüm vatandaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

27 Nis 2022 - 23:27 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.402.031 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İftar saatinde yolda kalan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıtıldı mask
İftar saatinde yolda kalan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıtıldı
İzmit Belediyesinden Yenişehir’e yeni parke yol mask
İzmit Belediyesinden Yenişehir’e yeni parke yol
Çınar Çocuk Evi’nde Entomoloji bilimi mercek altında mask
Çınar Çocuk Evi’nde Entomoloji bilimi mercek altında
İzmit Belediyesinden Yenişehir’e yeni parke yol mask
İzmit Belediyesinden Yenişehir’e yeni parke yol
Bıyıklı’dan gazetemize ziyaret mask
Bıyıklı’dan gazetemize ziyaret
Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Hıdırellez Şenliği düzenlenecek mask
Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Hıdırellez Şenliği düzenlenecek
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL