1 milyon liralık temizlik malzemesiyle kaçan şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, piyasa değeri 1 milyon TL olan temizlik malzemelerini Antalya’ya götürmek üzere Çayırova’dan yola çıkan şahıslardan bir daha haber alınamadı. Siparişi zamanında teslim alamayan vatandaş ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ürünlerin Çayırova’dan Ankara’daki bir depoya indirildiği tespit edildi. Depoya yapılan operasyonda ürünlerin bir kısmı ele geçirildi, şüpheli A.H. ve Y.D. ise gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler alıcıya teslim edildi. Kocaeli’ye getirilen şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.