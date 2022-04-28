İzmit Belediyesi’nin inşaat malzemesi alım ihalesine teklif yok

İzmit Belediyesi tarafından 9 kalem inşaat malzemesi alım ihalesi bugün Fen İşleri Müdürlüğü ihale toplantı salonunda yapılacaktı. İnşaat malzemelerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü işlerinde kullanılmak üzere ihale edildiği öğrenilirken bugün gerçekleştirilen ihaleye teklif veren olmadı. Belediyenin önümüzdeki günlerde tekrar ihale tarihini duyurması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.