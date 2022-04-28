İzmit Belediyesi’nin inşaat malzemesi alım ihalesine teklif yok

İzmit Belediyesi tarafından 9 kalem inşaat malzemesi alım ihalesi bugün Fen İşleri Müdürlüğü ihale toplantı salonunda yapılacaktı. İnşaat malzemelerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü işlerinde kullanılmak üzere ihale edildiği öğrenilirken bugün gerçekleştirilen ihaleye teklif veren olmadı. Belediyenin önümüzdeki günlerde tekrar ihale tarihini duyurması bekleniyor.