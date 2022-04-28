Denizci kent Kocaeli, ülkenin rekabet gücünü artıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin nisan ayı olağan meclis toplantısı Wellborn Otel’de, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir ve Sanghai Jiatong Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Sabri Durak’ın katılımlarıyla düzenlendi. Meclis toplantısında konuşan Aydın Erdemir, limanlarımızın güncel istatistiklerini ve ülke ekonomisine katkısını paylaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerini sundu ve denizcilik sektörüne ilişkin yeni gelişmeleri değerlendirdi. Meclis Toplantısına, çevrimiçi ortamda Çin’den bağlanan, Sanghay Jiaotong Üniversitesi Koguan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Onur Sabri Durak ise, ‘Çin’deki Karantina Uygulamaları ve Dünya Ticaretine Etkileri’ başlıklı sunum yaptı.

KOCAELİ TÜRKİYE’NİN LİMAN KENTİ

Kocaeli’nin Türkiye’nin liman kenti olduğunu ifade eden Erdemir, “Türkiye’nin yük hareketi açısından dünyada örnek ülkelerden biri. 1988'de 178 milyon ton yük, 2021 yılı sonunda 526 milyon tonu geçti bu ülke. Toplam yükte, 1988 ile 2021 arasında yüzde 194 büyüyen bir yük hareketinden bahsediyoruz. 2010’la 2021 yılı arasında bile yüzde 51 oranında artan bir yükten bahsediyoruz. Yani Kocaeli ekonomik olarak büyüdükçe, bu yük hareketlerine yansıyor, tabi limanlarımıza da yansıyor” dedi.

YÜZDE 3,8 ORTALAMA İLE BÜYÜDÜK

Erdemir, “Dünyadaki küresel yük hareketine bakarsak, toplam yükte dünyadaki son 20 yıldaki ortalama büyüme yüzde 2,3. Biz ise 3,8 ortalama ile büyüdük. Türkiye limancılıkta yüzde 5 gibi bir oranı yakalamış durumda. Konteynırda ise, 2021 yılına baktığımızda toplam yükte yüzde 9 büyüme söz konusu. Limanlarımızın, sanayi planlarına uygun, kentin gelişmesine uygun olarak büyümesi, daha modernize ve daha revize edici yatırımların yapılması şart. TÜRKLİM olarak önümüzdeki dönemde kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporu bütün limanlarımızla beraber hazırlayacağız. Limanlar bir ülkenin yatırım cazibesi, nerede limanlar geliştiyse, o bölgenin hinterlandı ve sanayi gelişiyor. Bunun en iyi örneği, Kocaeli’dir” dedi.

MÜSİLAJ KONUSU

Konuşmasında öncelikle Marmara Denizi’nde yeniden görülmeye başlayan müsilaja değinen Doğusel ise, “Denizdeki canlı popülasyonunu etkileyen, kötü koku ve kötü görüntü ile Marmara Denizi’nin çekim merkezi olmasının önüne geçecek boyutta olan müsilaja karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı tarafından bir eylem planı hazırlandı. Valiliklerin ve yerel yönetimlerin de bir unsuru olduğu eylem planının içinde İMEAK DTO Kocaeli Şubesi olarak biz de varız. Bu plan, bir yandan denizimizden müsilajın arındırılmasını, diğer yandan da çağa uygun arıtma sistemlerinin hayata geçirilmesini öngörmektedir.

HER KURUM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Eylem planı çerçevesinde öncelikle Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm belediyelerimizin, organize sanayi bölgelerimizin ileri biyolojik arıtma sistemini kurması hedeflenmektedir. Bu noktada Kocaeli’nin diğer illere göre ileri biyolojik arıtmada önde olduğunu görmekteyiz. Bu durum Kocaeli’de yaşayan bizleri memnun etse de, Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm illerin benzer çalışmaları hayata geçirmemeleri durumunda bu tehlikeyi bertaraf edeceğimiz düşüncesinde değiliz. Marmara Denizi’ne turizm, kültür ve spor gibi çok önemli unsurları önceleyerek yaklaşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi için Marmara Denizi, bu ülkenin gözbebeğidir. Bu kapsam da her kurumun üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

PANDEMİNİN ETKİSİ DEVAM EDECEK

İki yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan ve son aylarda ise zayıflayan Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki etkilerinin de bir süre daha devam edeceğine işaret eden Doğusel, “Petrol ve gaz fiyatlarındaki artış, hammaddeye ulaşmaktaki güçlük, elbette ki Emtia fiyatlarındaki yükseliş, tüm dünya ekonomilerine enflasyon olarak yansıdı. Türkiye ise enflasyon başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları daha fazla hisseden ülkelerden biri oldu.

ÇARKLAR DÖNDÜ

Tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türk ekonomisinde çarklar döndü, üretim yapıldı, limanlarımızdaki çalışmalar hiç durmadı. Geçtiğimiz ay ise önemli gelişme yaşandı ve ihracattaki artış oranı, ithalattaki artış oranının katbekat üzerine çıktı. Denizci kent Kocaeli, ülkenin rekabet gücünü artırıyor. 2022 yılı mart ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde, ihracatta %17.2, ithalatta %2 artış oldu. İhracata dayalı büyüme hedefinde olan Türkiye için bu artış oranını çok önemli görüyoruz. Artış oranının sürdürülebilir olması durumunda ise ihracatımızın ithalatımızı geçeceği yönünde bir ümit taşıyacağız” dedi.

DERİNCE VE İZMİT

Ekonomik verileri de paylaşan Doğusel, şu ifadeleri kullandı: “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ilk üç ayda toplam 9 milyar 40 milyon dolarlık ihracata imza atılırken, en çok ihracat, Derince ve İzmit gümrüklerinde gerçekleşti. Derince Gümrük Müdürlüğü’nden 4 milyar 8 milyon dolar ihracat yapılırken, İzmit Gümrük Müdürlüğü’nden 2 milyar 207 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu dönemde ithalatımız ise 16 milyar 699 milyon dolar seviyesinde olup, Dilovası ve Derince ithalatta öne çıkan gümrük müdürlüklerini teşkil etti. Derince’den 5 milyar 588 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, Dilovası’nın ithalat rakamı ise 5 milyar 761 milyon dolar oldu. 2022 yılı ilk üç ayında dış ticaret işlemlerinden elde edilen vergi tahsilatı 34 milyar 743 milyon TL oldu. 2022 yılı mart ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde, ihracatta %17.2, ithalatta yüzde 2,2 artış olmuştur.

GEMİ SAYISI

Liman başkanlıkları bazında Kocaeli’ye uğrayan gemi sayılarına bakarsak; 2022 yılı Ocak-Mart döneminde Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 651 iken, yabancı bayraklı gemi sayısı ise 1576’dır. Toplam gemi sayısı ise 2227’dir. En çok geminin yine Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli’nin bu noktada oranı ise yüzde 18,6’dır. Bu dönemde yüklemede 8 milyon 260 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 12 milyon 566 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 20 milyon 827 bin ton elleçlenmiş olup, Türkiye toplamından yüzde 15,4’lük pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 560.463 TEU ile Türkiye genelinde ikinci sıradadır.”