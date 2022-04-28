28 Nis 2022 - 10:37- Spor G: 28 Nis 2022 - 10:38

Berkay Dabanlı: Bu işin şakası yok

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Berkay Dabanlı: Bu işin şakası yok mask

Kocaelispor’un stoperlerinden Berkay Dabanlı kalan 4 maçta da çok iyi konsantre olmaları gerektiğini belirtti ve “Bu işin şakası yok” dedi.

RAKİPTEN DAHA ÇOK İSTEMEMİZ LAZIM

Hepimiz nasıl bir durumda olduğumuzun farkındayız. Buradan sadece çalışarak çıkabileceğimizden şüphemiz yoktu. Son haftalarda daha fazla takım olduk ve puanları topladık. Bu işin şakası yok, bunu herkes biliyor. Antrenmanlarda, maçlarda herkes biraz daha kendini verdi ve sonuçları gördük. Erzurum'da da maçı rakipten daha çok istememiz lazım.

MÜTHİŞ TARAFTAR

Duran toplara özel olarak çalışıyoruz. Dimitris ile maçlardan önce de aramızda konuşuyoruz. Takım halinde çıkışımızın süreceğine inanıyorum. Bu ligde her takım birbirini yenebiliyor ancak istemek de çok önemli. Maç günü hangi takım daha çok istiyorsa, daha çok mücadele ediyorsa o takım kazanır. Manisa maçındaki taraftarın desteği müthişti. İçerideki diğer iki maçta da bu tabloyu görmek istiyoruz. Umarım bir gün stadın tamamının dolmuş olduğunu da göreceğiz.

28 Nis 2022 - 10:37 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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