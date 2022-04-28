Berkay Dabanlı: Bu işin şakası yok

Kocaelispor’un stoperlerinden Berkay Dabanlı kalan 4 maçta da çok iyi konsantre olmaları gerektiğini belirtti ve “Bu işin şakası yok” dedi.
RAKİPTEN DAHA ÇOK İSTEMEMİZ LAZIM
Hepimiz nasıl bir durumda olduğumuzun farkındayız. Buradan sadece çalışarak çıkabileceğimizden şüphemiz yoktu. Son haftalarda daha fazla takım olduk ve puanları topladık. Bu işin şakası yok, bunu herkes biliyor. Antrenmanlarda, maçlarda herkes biraz daha kendini verdi ve sonuçları gördük. Erzurum'da da maçı rakipten daha çok istememiz lazım.
MÜTHİŞ TARAFTAR
Duran toplara özel olarak çalışıyoruz. Dimitris ile maçlardan önce de aramızda konuşuyoruz. Takım halinde çıkışımızın süreceğine inanıyorum. Bu ligde her takım birbirini yenebiliyor ancak istemek de çok önemli. Maç günü hangi takım daha çok istiyorsa, daha çok mücadele ediyorsa o takım kazanır. Manisa maçındaki taraftarın desteği müthişti. İçerideki diğer iki maçta da bu tabloyu görmek istiyoruz. Umarım bir gün stadın tamamının dolmuş olduğunu da göreceğiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.