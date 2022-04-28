Mehmet Taş: Bitmiş bir şey yok

Manisa Futbol Kulübü ağlarına sezonun en güzel golünü gönderen Mehmet Taş performansı ile de beğeni toplamıştı. Son haftaların formda ismi Erzurum maçında da istedikleri sonucu alacaklarını ifade etti.

DEĞİŞİKLİKLERE ALIŞMAK KOLAY OLMUYOR

Böyle bir statta, böyle bir atmosferde gol atmak, takımı taraftarı ateşlemek elbette mutluluk verici. Taraftarımızı da teşekkür ediyorum. Ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Çok karmaşık bir sezon geçiriyoruz. Teknik kadro değişiklikleri oldu ve dolayısı ile her teknik direktörün kendine ait bir yapısı, anlayışı var. Değişikliklere alışmakta biraz zorlandık açıkçası.

YENİ YENİ DÜZLÜĞE ÇIKIYORUZ

Fırat Gül hocada daha çabuk adapte olduk. Bu sistemde kim oynarsa oynasın performansı üzerimize çıkaran bir sistem var. Sezon başından bu yana kadar içimizdeki yetenekleri gösteremedik. Bitmiş bir şey yok. Yeni yeni düzlüğe çıkmaya çalışıyoruz ve bir an önce daha da yukarılara çıkmak istiyoruz. Kazanınca seviniyoruz tabii ki bu mutluluk tüm şehrimize de ailemize yansıyor. İnşallah Erzurum maçında da istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.