Mehmet Taş: Bitmiş bir şey yok

Manisa Futbol Kulübü ağlarına sezonun en güzel golünü gönderen Mehmet Taş performansı ile de beğeni toplamıştı. Son haftaların formda ismi Erzurum maçında da istedikleri sonucu alacaklarını ifade etti.
DEĞİŞİKLİKLERE ALIŞMAK KOLAY OLMUYOR
Böyle bir statta, böyle bir atmosferde gol atmak, takımı taraftarı ateşlemek elbette mutluluk verici. Taraftarımızı da teşekkür ediyorum. Ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Çok karmaşık bir sezon geçiriyoruz. Teknik kadro değişiklikleri oldu ve dolayısı ile her teknik direktörün kendine ait bir yapısı, anlayışı var. Değişikliklere alışmakta biraz zorlandık açıkçası.
YENİ YENİ DÜZLÜĞE ÇIKIYORUZ
Fırat Gül hocada daha çabuk adapte olduk. Bu sistemde kim oynarsa oynasın performansı üzerimize çıkaran bir sistem var. Sezon başından bu yana kadar içimizdeki yetenekleri gösteremedik. Bitmiş bir şey yok. Yeni yeni düzlüğe çıkmaya çalışıyoruz ve bir an önce daha da yukarılara çıkmak istiyoruz. Kazanınca seviniyoruz tabii ki bu mutluluk tüm şehrimize de ailemize yansıyor. İnşallah Erzurum maçında da istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.