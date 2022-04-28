Burun ve Estetik Yöntemleri Nelerdir?

Burun estetiği(rinoplasti), yüzümüz için büyük önem taşıyan ve en sık yapılan estetik operasyondur. Burun, hem görünüm hem de sağlık açısından önemli işlevleri yerine getirir. Gerçekleştirilecek başarılı bir operasyon ile yüzün diğer bölümleriyle ilişkisi sağlanırsa burun yüzle uyum sağlayacak ve yüzü daha estetik hale getirecektir.

Rinoplasti olarak da bilinen burun estetiği burun hizasızlıklarını veya boyutlarını kalıcı olarak düzeltir. Yani burnu büyütme veya küçültme, düzleştirme gibi işlemler rinoplasti sırasında yapılır. Bazen sadece burnun şekli değiştirilmekle kalmaz, aynı zamanda nazal septumun düzeltilmesi de gerçekleştirilir.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Burun estetiği şu durumlarda yapılır;

· Çarpık burun

· Kemerli burun

· Büyük burun

· Küçük burun

· Düşük burun ucu

· Kapalı burun

· Açık burun

Burun Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Burunda estetik operasyonlar kapalı ve açık olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda kapalı burun ameliyatı yeterli olmayabilir, özellikle hastanın solunum problemlerini düzeltmek için yapılan ameliyatlar kapalı yapılamaz. Ameliyatın başarılı olması için doktorun tüm yöntemlere hakim olması gerekir. Genel olarak, operasyonların %95'i kapalı burun estetiğidir ve dışarıdan kesi yapılmadan gerçekleştirilir.

Burun Estetiği Fiyatları

Estetik burun ameliyatı fiyatını etkileyen en önemli faktör kullanılan tekniktir. Örneğin sadece Hyaluronik asit enjeksiyonu yöntemiyle gerçekleştirilen burun ucu operasyonuyla burun ucu düşüklüğü gibi problemler ortadan kaldırılabilir. Bazı hastalarda ise açık veya kapalı girişimler gerekerek burun estetiği fiyatlarını etkiler.

Jinekomasti Neden Oluşur?

Jinekomasti genellikle testosteron hormonunun dalgalanan seviyelerinden kaynaklanır. Testosteron hormonundaki azalma, bir kişide testosteronun etkilerini bloke eden, testosteron düzeylerini düşüren veya östrojen düzeylerini artıran koşullardan kaynaklanabilir.

Jinekomasti Sebepleri Nelerdir?

Vücuttaki hormon dengesi çeşitli nedenlerle bozulabilir. Jinekomastinin nedenleri arasında doğal hormonal değişiklikler, ilaç, uyuşturucu ve alkol kullanımı, çeşitli sağlık durumlarından kaynaklanan komplikasyonlar ve bazı bitkisel ürün ve takviyelerin kullanımı sayılabilir.

Jinekomasti Tipleri Nelerdir?

Jinekomasti 3 tipe ayrılabilir:

Glandüler tip jinekomasti: Glandüler tip jinekomasti bir kadının göğüslerine benzeyen sertleşmiş, emzirmeyen meme bezlerine sahiptir.

Yağlı tip jinekomasti: Yağlı tip jinekomasti ağırlıklı olarak yağ dokusundan oluşur. Meme dokusunda artış yoktur. Aşırı kilo alımı ve kaybı bu tip jinekomastiye neden olur.

Karışık Jinekomasti: Karışık jinekomasti, fazla glandüler ve yağ dokusunun birlikte görüldüğü bir jinekomasti türüdür.

Popo Estetiği Nasıl Yapılır?

Operasyon sırasında popo düzeltme ve germe işlemleri eş zamanlı olarak uygulanır. Böylece bir şekil ve yuvarlak bir popo elde edilir. Popo estetiğinde öncelikle kullanılacak yöntem ve teknik belirlenir ve ardından hasta genel anestezi altında uyutur. 2-3 saat içerisinde operasyon tamamlanır. Vücut şekli ile ilgili olarak kalça estetiği ile vücudun hatları belirginleşir ve kalçalarda görülen şekil bozuklukları ortadan kalkar.

Kalça Estetiği Uygulamaları Nelerdir?

Düz popo ve yan uyluk germe adı verilen bir ameliyatta hem belden hem de pelvisin üst kısmından deri alınır. Daha sonra her alt kesi kaldırılır ve güçlü dikişlerle dikilir. Bu kalçaları kaldırır ve ona karakteristik bir yapı kazandırır. Ancak bu işlemin en önemli özelliği cildin çıkartılıp asılmasıdır ve tabii ki karın germe gibi uzun ameliyat izlerinin olması kaçınılmazdır.

Popo estetiği bir diğer önemli teknik ise silikon protezlerdir. Hastaya genel anestezi verilir ve kalçalar arasındaki kesi ile silikonun her iki kalçadaki kas liflerinin arasına girmesi için cep adı verilen bir boşluk oluşur. Daha sonra kas içine silikonlar enjekte edilir ve son aşamada kesi dikilir. Kalçaya yönelik silikonlar sert olduğu için squat yaparken hastaya bazı zorluklar çıkarabilir.

Popo Dikleştirme Ameliyatı

Yaşla birlikte cilt zayıflar ve değişir. Ayrıca güneş hasarı, kilo dalgalanmaları ve genetik faktörler cilt elastikiyetinin azalmasına neden olabilir. Sonuç olarak kalçalarda ve vücudun diğer bölgelerinde sarkmalar olabilir.

Popo kaldırma, genellikle kalçaların görünümünü iyileştirmek için yapılan kozmetik cerrahi bir işlemdir. Popo estetiği karın, kasık ve kalçaları düzeltmek için yapılan ameliyatların bir parçası olarak yapılabilir. Popo kaldırma tek başına popoya hacim kazandırmaz.

Popo Büyütme ve Popo Estetiği Yöntemleri

Popo büyütme, alttaki uyluk dokusunun konturunu, boyutunu, şeklini ve şeklini iyileştiren cerrahi bir işlemdir. Yağ grefti ve kalça implantları ile popo estetiği yapılabilir. Yağ grefti, kalçaya doğal hacim kazandırmak için hastanın kendi yağının kullanıldığı bir tekniktir. Popo implantları, hacimde çarpıcı bir artış sağlamak için uyluk bölgesine yerleştirilen sentetik malzemelerdir.

Popo Estetiği Fiyatları

Popo estetiği yaptırmak istiyorsanız estetik fiyatlarını önceden öğrenmelisiniz. Estetik ameliyatların çoğu kozmetik amaçlı yapıldığından, SGK ameliyatın maliyetini karşılamamaktadır. Bu nedenle kişinin estetik operasyonlar için özel bir bütçe ayırması gerekir. Popo estetiği fiyatları her yıl güncellenmektedir.

Fiyatlandırma tercih edilen klinik, doktorun tecrübesi, operasyonda kullanılacak malzemenin kalitesi ve tekniği ile hastanın beklentilerine göre belirlenmektedir. Ayrıca popo estetiği kişiye özel planlanır ve buna uygun bir fiyat çizelgesi hazırlanır.