Göğüs Estetik Yöntemleri Nelerdir?

Göğüsleri dolgun ve hacimli hale getirmek amacıyla uygulanan cerrahi işlemleri göğüs büyütme estetiği adı verilir. Kadın fiziğinde önemli bir role sahip olan göğüsler yapılan ameliyatla yeniden şekillenir.

Kadınların daha hoş bir vücut yapısına sahip olmak amacıyla tercih ettiği cerrahi göğüs büyütme operasyondur. Uygulanan işlemler doğrultusunda hastanın beklentisini en iyi şekilde karşılayan tekniklerle meme büyütme ameliyatı uygulanır.

Özellikle doğuştan küçük meme yapısına sahip ve göğüs formundan memnun olmayan kişiler bu ameliyata ilgi gösterir. Plastik cerrahlar tarafından planlanan ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanır ve göğüs büyütme ameliyatı ile estetik bir görünüm elde edilir.

Göğüs Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Memenin doğuştan küçük olması, her iki meme arasında asimetri problemlerinden bulunması, meme kanseri sonrası göğsün kaybedilmesi gibi durumlarda tercih edilir. Göğüs büyütme ameliyatının kişiye özel farklı nedenleri bulunuyor.

Göğüs Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Göğüs büyütme ameliyatları daha çok kullanılan implantlar yardımı ile yapılır. Kullanılan implantların bir kısmı silikon içerikli olarak tasarlanırken bir kısmı ise tuzlu su içeriklidir. Bazı hastalar ise göğüs büyütme ameliyatı sırasında kendi vücudundan alınacak yağ hücrelerinin kullanılmasını tercih eder.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Estetik operasyonlarda Cerrah seçimi son derece önemlidir. Meme küçültme ameliyatı öncesi ameliyatın planlaması ve hastanın genel sağlık durumunun ameliyata uygunluğu araştırılmalıdır. Hasta kullandığı ilaçlar hakkında ameliyatı gerçekleştirecek hekimi bilgilendirmelidir.

Meme Küçültme Ameliyatı Teknikleri

Kişinin yaşam kalitesini düşüren büyük göğüsler meme küçültme ameliyatı ile istenilen boyuta getirilir. Meme küçültme ameliyatı hastalık ihtiyacı doğrultusunda farklı tekniklerle gerçekleşir. Özellikle göğsün alt tarafından ve koltuk altı bölgesinden atılan kesiler yardımı ile fazla yağ dokusu çıkarılır.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Ameliyat sonrası göğüsler içerisine drenler yerleştirilir. Böylece içeride kalan fazla kan dışarı atılır. Drenler çıkarıldıktan sonra hastaya özel olarak tasarlanan sporcu sutyeni kullanması önerilir. Meme küçültme işleminden sonra enfeksiyon riskine karşı antibiyotik kullanmak gerekir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı tek başına yapılabileceği gibi farklı estetik işlemlerle de kombine edilebilir. Ameliyat sırasında meme bölgesinde meydana gelen ve sarkmaya neden olan deri kontrollü bir şekilde alınır ve dikişler göğüs ucuna atılır. Kendiliğinden eriyen dikişler ameliyat sonrasında kötü bir görüntüye neden olmaz. Böylece meme dikleştirme ameliyatı tamamlanarak daha canlı ve diri bir görünüm elde edilir.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Göğüs bölgesinde bulunan kasların esnekliğini yitirmesi sonucunda göğüsler gevşemeye ve sarkmaya başlar. Bu tür probleme sahip 18-65 yaş arası tüm kadınlar bu cerrahi operasyonda yararlanabilir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Kaç Yaşından İtibaren Yapılabilir?

Estetik operasyonların büyük bir kısmında bireylerin gelişim dönemine tamamlaması önerilir. Aynı şekilde meme dikleştirme ameliyatı olmak isteyen kişilerin 18 yaşını tamamlamış olması gerekir.

Meme Dikleştirme ve Meme Büyütme Birlikte Yapılabilir Mi?

Meme dikleştirme ameliyatı tek başına yapılabileceği gibi farklı estetik işlemlerle de kombine edilebilir. Bu doğrultuda hastaların en çok tercih ettiği operasyon meme büyütme ameliyatıdır. Memedeki gevşeklik ve sarkma giderildikten sonra göğüs içerisine implantlar yerleştirilir. Bu sayede göğüsler dolgun ve dik bir görünüme kavuşur.

Göğüs Dikleştirme Sonrası Koruyucu Sutyen Kullanımı

Göğüs estetiği sonrasında koruyucu sutyen kullanımı her zaman önerilir. Kullanılan bu sutyenler sayesinde göğüsler kısa sürede şekil aldığı gibi olumsuz dış darbelere karşı da korunmuş olur.

Meme Dikleştirme Ameliyatını SGK Karşılar Mı?

Meme dikleştirme ameliyatı SGK tarafından karşılanmaz. Bu nedenle hastaların bu özel ameliyat için belli bir bütçe ayırması gerekir.

Meme Dikleştirme Ameliyatından Sonra Emzirebilir Miyim?

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası emzirme ile ilgili herhangi bir problem yaşanmaz.