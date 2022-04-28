Mehmet Taş 671 gün sonra golle tanıştı

Manisa Futbol Kulübü karşısında yaklaşık 35 metreden olağanüstü bir gole imza atan takımın ayağa kalkması için önemli bir rol üstlenen Mehmet Taş, Kocaelispor forması ile de fileleri ilk kez havalandırmanın mutluluğunu yaşadı. Yükselen performansı ile de dikkat çeken Mehmet ligdeki son golünü Giresunspor forması atında 23 Haziran 2020’de 2-1 kazandıkları İstanbulspor ağlarına göndermişti. Mehmet böyle tam 671 gün sonra golle tanıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.