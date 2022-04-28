Mehmet Taş 671 gün sonra golle tanıştı

Manisa Futbol Kulübü karşısında yaklaşık 35 metreden olağanüstü bir gole imza atan takımın ayağa kalkması için önemli bir rol üstlenen Mehmet Taş, Kocaelispor forması ile de fileleri ilk kez havalandırmanın mutluluğunu yaşadı. Yükselen performansı ile de dikkat çeken Mehmet ligdeki son golünü Giresunspor forması atında 23 Haziran 2020’de 2-1 kazandıkları İstanbulspor ağlarına göndermişti. Mehmet böyle tam 671 gün sonra golle tanıştı.