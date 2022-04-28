İzmitli güreşçiler durmuyor

İzmit Belediyespor Kulübü Güreş Takımı yeni şampiyonluklar elde etmek adına çalışmalarına devam ediyor. Elde ettiği başarılarla kentin dikkat çeken spor kulüplerinden olan İzmit Belediyespor Kulübü Güreş Takımı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cephanelik Spor Tesisleri’nde minder ve yağlı güreş çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren İzmitli pehlivanlar, iki kulvarda da şampiyonalara iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Güreş branşı sorumlusu Bayram Güreşen’in de takip ettiği antrenmanlarda antrenör Şener Şar tüm bilgi birikimlerini genç güreşçilere aktarıyor.