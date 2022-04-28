İzmitli güreşçiler durmuyor

İzmit Belediyespor Kulübü Güreş Takımı yeni şampiyonluklar elde etmek adına çalışmalarına devam ediyor. Elde ettiği başarılarla kentin dikkat çeken spor kulüplerinden olan İzmit Belediyespor Kulübü Güreş Takımı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cephanelik Spor Tesisleri’nde minder ve yağlı güreş çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren İzmitli pehlivanlar, iki kulvarda da şampiyonalara iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Güreş branşı sorumlusu Bayram Güreşen’in de takip ettiği antrenmanlarda antrenör Şener Şar tüm bilgi birikimlerini genç güreşçilere aktarıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.