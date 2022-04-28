28 Nis 2022 - 11:29- Gündem G: 28 Nis 2022 - 11:31

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın acı kaybı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası Hacı Ahmet Bıyık (80), memleketi Kastamonu’da geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın acı kaybı mask

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası Hacı Ahmet Bıyık, memleketi Kastamonu’da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etti. Evinde rahatsızlanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Başkan Muzaffer Bıyık, babasına son görevini yerine getirmek için memleketi Kastamonu’ya gitti. 4 çocuk babası olan Hacı Ahmet Bıyık’ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kastamonu Daday Aktaştekke Köyü’nde toprağa verilecek.

28 Nis 2022 - 11:29 Kocaeli/ Darica- Gündem

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