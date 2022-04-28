Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın acı kaybı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası Hacı Ahmet Bıyık, memleketi Kastamonu’da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etti. Evinde rahatsızlanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Başkan Muzaffer Bıyık, babasına son görevini yerine getirmek için memleketi Kastamonu’ya gitti. 4 çocuk babası olan Hacı Ahmet Bıyık’ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kastamonu Daday Aktaştekke Köyü’nde toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.