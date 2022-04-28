Harikasın Yaren!

İzmit Belediyespor Kulübü sporcusu Yaren Elif Sarıkaya önemli bir başarıya imza attı.
BOSNA HERSEK’E GİDİYOR
Sivas’ta düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda İzmit’i temsil eden Yaren Elif Sarıkaya 2012 Minikler 40 Kilo’da 2’nci oldu. İlimiz ve Türk karatesinin önemli antrenörlerinden Timur Doğan’ın koordinesinde çalışan Yaren Elif Sarıkaya göğüs kabartan bu başarısıyla Bosna Hersek’te gerçekleşecek olan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda milli takımımız adına yarışmaya hak kazandı.
TİMUR DOĞAN KUTLADI
Her zaman sporcularının yanında yer alarak yürüdükleri yolda onlara eşlik eden İzmit Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Timur Doğan, öğrencisi Yaren Elif Sarıkaya’yı elde ettiği başarıdan ötürü tebrik etti. Timur Doğan, Yaren Elif Sarıkaya’nın ikinci olarak milli takıma seçildiği gibi Bosna Hersek’te de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.