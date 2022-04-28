28 Nis 2022 - 11:46- Spor G: 28 Nis 2022 - 11:47

Harikasın Yaren!

İzmit Belediyespor Kulübü sporcusu Yaren Elif Sarıkaya önemli bir başarıya imza attı. BOSNA HERSEK’E GİDİYOR Sivas’ta düzenlenen Türkiye Minikler ve...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Harikasın Yaren! mask

İzmit Belediyespor Kulübü sporcusu Yaren Elif Sarıkaya önemli bir başarıya imza attı.

BOSNA HERSEK’E GİDİYOR

Sivas’ta düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda İzmit’i temsil eden Yaren Elif Sarıkaya 2012 Minikler 40 Kilo’da 2’nci oldu. İlimiz ve Türk karatesinin önemli antrenörlerinden Timur Doğan’ın koordinesinde çalışan Yaren Elif Sarıkaya göğüs kabartan bu başarısıyla Bosna Hersek’te gerçekleşecek olan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda milli takımımız adına yarışmaya hak kazandı.

TİMUR DOĞAN KUTLADI

Her zaman sporcularının yanında yer alarak yürüdükleri yolda onlara eşlik eden İzmit Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Timur Doğan, öğrencisi Yaren Elif Sarıkaya’yı elde ettiği başarıdan ötürü tebrik etti. Timur Doğan, Yaren Elif Sarıkaya’nın ikinci olarak milli takıma seçildiği gibi Bosna Hersek’te de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.
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28 Nis 2022 - 11:46 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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