28 Nis 2022 - 11:55- Gündem G: 28 Nis 2022 - 11:56

Kartepe’de camiler doldu taştı  

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif Ayı içerisinde idrak edilen bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Kartepe’de camilerden semaya dualar yükseld...
Kartepe’de camiler doldu taştı   mask
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11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif Ayı içerisinde idrak edilen bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Kartepe’de camilerden semaya dualar yükseldi.

CEMAAT SOKAKLARA TAŞTI

Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi’nde Kartepe’de bütün camiler doldu taştı. Kartepe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü ortaklaşa İstasyon Park Camii’nde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Kadir Gecesi programına Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ’da katıldı.

 

ENDERUN USULÜ TERAVİH

Enderun Usulü Teravih Namazı kılınan Kadir Gecesi’nde Pertevniyal Valide Sultan Camii İmam Hatipleri İhsan Kacır, Rahmi Aydın, Laleli Camii İmam Hatibi Şaban Calayoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İ.H.L. Kur’an Kursu öğretmeni Musa Çetintaş ve Beyazıt Camii İmam Hatibi Abdullah Yılmaz Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler okudular.

 

ARINMA GECESİ

Program sonunda konuşan Kartepe İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ “Kadir Gecesi’nin önemine dikkat etmeliyiz. Allah (c.c.) biz Kur’an-ı Kerim’i Kadir Gecesi indirdik demektedir. Kur’an-ı Kerim herhangi birinin mektubu, kitabı değil, Allah’ın kelamı sözlerin en güzeli yer almaktadır. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi’nde melekler yer yüzüne inerler. Bu gecede çeşitli takdirler yer almaktadır. Arınma gecesidir. Sabah doğuncaya kadar bu güzellikler devam etmektedir. Kadir Gecesi’nde inanarak ibadet ederse tüm günahlarının affedildiği bildirilmektedir” dedi. Kadir Gecesi programı sonunda Kartepe Belediyesi tarafından dondurma, helva başta olmak üzere çeşitli ikramlar verildi. 

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28 Nis 2022 - 11:55 - Gündem

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