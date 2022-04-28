28 Nis 2022 - 12:00- Asayiş G: 28 Nis 2022 - 12:02

Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı

Körfez'de hafriyat kamyonunun çarptığı yaya üst geçidinin bir kısmı çöktü. Faciaya ramak kalırken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.
Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı mask
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Kaza, Körfez D-100 Karayolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki hafriyat kamyonu sağ şeritte seyir halinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaya üst geçidine çarptı. Kamyonun çarpmasıyla geçidin yağmurluğu çöktü. O sırada köprüden kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Çarpmanın etkisiyle toprak yüklü kamyonda ve üst geçitte maddi hasar oluştu. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

28 Nis 2022 - 12:00 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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