Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı

Kaza, Körfez D-100 Karayolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki hafriyat kamyonu sağ şeritte seyir halinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaya üst geçidine çarptı. Kamyonun çarpmasıyla geçidin yağmurluğu çöktü. O sırada köprüden kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Çarpmanın etkisiyle toprak yüklü kamyonda ve üst geçitte maddi hasar oluştu. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.
Haber albümü için resme tıklayın
# Kocaeli, kocaeli haber, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli gazeteleri, Kocaeli Gazete, kocaeli son dakika, kocaeli guncel haberler, Dilovası, kocaeli manset-haber, kocaeli gazete haber, kocaeli gündem, kocaeli manset, kocaeli flas haber, İzmit, Kocaeli haberleri, Körfez, Çayırova, , Gölcük, Kartepe, son dakika haberleri, Başiskele, Darıca, Gebze, polis
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.