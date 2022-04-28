28 Nis 2022 - 12:02- Gündem G: 28 Nis 2022 - 12:03

Kıraç’ın şahitliğini yaptığı devlet sanatçısı Gölcük’te dünya evine girdi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, nikâh akdini gerçekleştirdiği Devlet Sanatçısı Bünyamin Akbulut ve Buket Turhan çifti ile şahitleri sanatçı Kıraç’a ilçenin tarihi alanlarını gezdirdi.
Kıraç’ın şahitliğini yaptığı devlet sanatçısı Gölcük’te dünya evine girdi mask

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yakın dostu olan Devlet Sanatçısı Yazar Bünyamin Akbulut ile Buket Turhan çiftinin nikâh akdini gerçekleştirdi. Değirmendere Yalı Evleri bahçesinde gerçekleşen nikâhta dünya evine giren çiftin şahitliğini ise ünlü sanatçı Kıraç yaptı. Başkan Sezer, nikâhlarını kıydığı Bünyamin ve Buket çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi. Nikâh sonrasında Başkan Sezer, Bünyamin ve Buket Akbulut çifti ile sanatçı Kıraç’la birlikte Örcün Sultan Baba’da bulunan Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi ve yapımı devam eden Sultan Baba Mescidi’ni gezdi. Başkan Sezer, gezi sırasında müzedeki eserler ve mescitteki çalışmalar hakkında beraberindekilere bilgiler verdi.

28 Nis 2022 - 12:02 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.385.209 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Turgut Özal Köprüsü’nde asansör faaliyete geçti mask
Turgut Özal Köprüsü’nde asansör faaliyete geçti
Başkan Büyükakın, Kadir Gecesini Ereğli’de idrak etti mask
Başkan Büyükakın, Kadir Gecesini Ereğli’de idrak etti
Kartepe’de camiler doldu taştı   mask
Kartepe’de camiler doldu taştı  
Sert zemin beton parke bordur satın alınacak mask
Sert zemin beton parke bordur satın alınacak
Gölcük'te 219 m² arsa mahkemeden satılık mask
Gölcük'te 219 m² arsa mahkemeden satılık
Web Hosting Seçiminde En Önemli Faktörler mask
Web Hosting Seçiminde En Önemli Faktörler
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL