Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yakın dostu olan Devlet Sanatçısı Yazar Bünyamin Akbulut ile Buket Turhan çiftinin nikâh akdini gerçekleştirdi. Değirmendere Yalı Evleri bahçesinde gerçekleşen nikâhta dünya evine giren çiftin şahitliğini ise ünlü sanatçı Kıraç yaptı. Başkan Sezer, nikâhlarını kıydığı Bünyamin ve Buket çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi. Nikâh sonrasında Başkan Sezer, Bünyamin ve Buket Akbulut çifti ile sanatçı Kıraç’la birlikte Örcün Sultan Baba’da bulunan Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi ve yapımı devam eden Sultan Baba Mescidi’ni gezdi. Başkan Sezer, gezi sırasında müzedeki eserler ve mescitteki çalışmalar hakkında beraberindekilere bilgiler verdi.
28 Nis 2022 - 12:02- Gündem Güncelleme: 28 Nis 2022 - 12:03
Kıraç’ın şahitliğini yaptığı devlet sanatçısı Gölcük’te dünya evine girdi
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, nikâh akdini gerçekleştirdiği Devlet Sanatçısı Bünyamin Akbulut ve Buket Turhan çifti ile şahitleri sanatçı Kıraç’a ilçenin tarihi alanlarını gezdirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.