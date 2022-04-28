Kirazlıyalı’ya modern tesis geliyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde gençleri sporla buluşturacak tesislerin sayısını arttırıyor. Bu kapsamda da Kirazlıyalıdaki tesis, baştan aşağı yenileniyor
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN
Körfez Belediyesi, ilçe genelinde gençleri sporla buluşturacak tesislerin sayısını arttırıyor. Spor akademilerinde binlerce çocuğa eğitim veren Körfez Belediyesi, ilçedeki spor tesisi sayılarını da arttırarak çocukların spora ulaşımını daha da kolay kılmayı hedefliyor. Kirazlıyalı’da atıl durumda bulunan tesiste yaklaşık 2.5 milyon TL’lik yatırımla daha modern hale getiriliyor.
AZ KALDI
Kirazlıyalı’da kötü durumdaki spor tesisinin tadilatı ve açık sahanın da kapatılarak 12 ay kullanılabilir hale gelmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen tesiste incelemeler yapan Başkan Şener Söğüt de, bölgenin ihtiyacı olan bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.