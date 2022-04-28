Kirazlıyalı’ya modern tesis geliyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde gençleri sporla buluşturacak tesislerin sayısını arttırıyor. Bu kapsamda da Kirazlıyalıdaki tesis, baştan aşağı yenileniyor

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde gençleri sporla buluşturacak tesislerin sayısını arttırıyor. Spor akademilerinde binlerce çocuğa eğitim veren Körfez Belediyesi, ilçedeki spor tesisi sayılarını da arttırarak çocukların spora ulaşımını daha da kolay kılmayı hedefliyor. Kirazlıyalı’da atıl durumda bulunan tesiste yaklaşık 2.5 milyon TL’lik yatırımla daha modern hale getiriliyor.

AZ KALDI

Kirazlıyalı’da kötü durumdaki spor tesisinin tadilatı ve açık sahanın da kapatılarak 12 ay kullanılabilir hale gelmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen tesiste incelemeler yapan Başkan Şener Söğüt de, bölgenin ihtiyacı olan bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti.