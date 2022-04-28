Başkan Büyükakın, Kadir Gecesini Ereğli’de idrak etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kadir Gecesi’nde teravih namazını Karamürsel Ereğli Merkez Camisi’nde kıldı. Ereğlilerle hasbihal eden, tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Büyükakın, “Bizi en faziletli geceye, Kadir Gecesi’ne ulaştıran Rabbimize hamdüsenalar olsun. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil şuuruyla gönüller yapıp, gönüller almaya devam edeceğiz. Bu aziz milletimize ve hemşerilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şimdiden vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini sarf etti.

“KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN”

Ereğlilerle çay içilip sohbet eden Başkan Büyükakın, “Rabbim milletimizin birlik ve beraberliğini daim etsin. Kadir Gecemiz insanlığın barışına ve adaletine vesile olsun. Bir kez daha şunu ifade etmek isterim ki Kocaelili hemşerilerimin mübarek Kadir Gecesi’ni en içten duygularımla kutluyorum. Bu hayırlı gecenin milletimizin her ferdinin kurtuluşuna vesile olmasını dilerim. Kadir Gecemiz mübarek olsun” diye konuştu.