KEDFE’den iki takıma da başarı dileği

Kocaeli’de yoğun bir nüfusa sahip olan Erzurum’un dernekler bazında çatısı konumunda olan ilimizin aktif sivil toplum kuruluşu Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE), geçtiğimiz günlerde yoğun katılımla gerçekleştirdiği iftar programı ile dikkat çekmişti. Program sonrasında açıklamalarda bulunan KEDFE Başkanı Tekin Dursun’un gündeminde, pazar günü oynanacak olan Erzurumspor- Kocaelispor maçı vardı.

HEYECANLA BEKLİYORUZ

Maçı heyecanla beklediklerini belirten Başkan Dursun, “Her zaman söylediğimiz gibi, doğduğumuz ve doyduğumuz iki şehrimizi birbirinden ayıramayız. İki kardeş şehir pazar günü sahada birbirlerine rakip olacaklar. Arzumuz iki takımımızın da el el, kol kola Süper Lig’e çıkmasıydı. Ancak bu durum Kocaelispor açısından bu sene ertelenmiş gibi gözüküyor. Pazar günü biz de yönetimimizle birlikte Erzurum’da tribündeki yerimizi alarak hem Kocaeli’mizi hem de Erzurum’umuzu alkışlayacağız. Dostça ve centilmence geçen, hak edenin kazanacağı bir müsabaka olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.