Turgut Özal Köprüsü’nde asansör faaliyete geçti

Yaklaşık bir ay önce Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörüne kimliği belirsiz kişilerin zarar vermesi, vatandaşların uzun süre mağdur olmasına sebep oldu. Yapılan saldırı sonucu asansörün iç kapısı ve iç kapı mekanizma merkezi zarar gördü. İki adet kapı paneli, kapı eşiği, fotosel takımı gibi mekanizmalar çalışmaz hale geldi. Bu durum karşısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asansörün zarar gören parçaları değiştirildi, tamiri ve bakımı yapılıp faaliyete başlaması sağlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.