Yolcu otobüsünde 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Alınan bilgiye göre uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir yolcu otobüsü polis ekiplerince takibe alınarak TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde durduruldu. Narkotik köpeği Nitro ile otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramalarda Ö.K. isimli yolcuya ait koli içerisinde 6 paket halinde, ağırlığı 7 kilo 700 gram gelen 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K. isimli şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.