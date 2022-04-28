Yolcu otobüsünde 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Alınan bilgiye göre uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir yolcu otobüsü polis ekiplerince takibe alınarak TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde durduruldu. Narkotik köpeği Nitro ile otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramalarda Ö.K. isimli yolcuya ait koli içerisinde 6 paket halinde, ağırlığı 7 kilo 700 gram gelen 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K. isimli şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.