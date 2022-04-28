28 Nis 2022 - 13:00- Asayiş G: 28 Nis 2022 - 13:03

Yolcu otobüsünde 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli’de durdurularak arama yapılan yolcu otobüsünde 6 paket halinde toplam 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Alınan bilgiye göre uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir yolcu otobüsü polis ekiplerince takibe alınarak TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde durduruldu. Narkotik köpeği Nitro ile otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramalarda Ö.K. isimli yolcuya ait koli içerisinde 6 paket halinde, ağırlığı 7 kilo 700 gram gelen 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K. isimli şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

28 Nis 2022 - 13:00 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.385.209 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fabrikada çalışan işçinin üzerine makine kapağı düştü mask
Fabrikada çalışan işçinin üzerine makine kapağı düştü
Durdurulan araçtan kaçak tütün ve filtreler ele geçirildi mask
Durdurulan araçtan kaçak tütün ve filtreler ele geçirildi
46 kaçak göçmen jandarmaya yakalandı mask
46 kaçak göçmen jandarmaya yakalandı
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı mask
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı
Soluk borusuna yemek kaçan kişi yaşamını yitirdi mask
Soluk borusuna yemek kaçan kişi yaşamını yitirdi
Aranan 24 kişi polise yakalandı mask
Aranan 24 kişi polise yakalandı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL