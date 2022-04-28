Anadolu Isuzu Berlin Bus2Bus fuarına katılıyor

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu yurtdışı pazarlardaki büyümesini yer aldığı sektörel etkinliklerle desteklemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu bu kapsamda otobüs üretim sektörünün en önemli uluslararası etkinlikleri arasında olan ve 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan Bus2Bus 2022 fuarına katılacak. Dünyanın önde gelen otobüs markalarını ve yan sanayii üreticilerini bir araya getirecek olan Bus2Bus 2022 fuarında Anadolu Isuzu NovoCITI Volt ve Kendo / Interliner CNG araçları ile katılacak.