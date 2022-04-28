Turkcell inovasyona büyük destek veriyor

Turkcell’in kurum içi girişimciliği ve inovasyonu desteklemek amacıyla iki yıl önce hayata geçirdiği girişimcilik platformunun dördüncü dönemi için başvurular başladı. Bu platform ile girişimci ruhlu Turkcell çalışanlarının sunacağı parlak iş fikirlerinin Turkcell yetkinliği ve desteği ile hayata geçirilmesine katkıda bulunulacak.

ÇEVİKLİK DEĞERİ

Finali başarıyla geçen ve iş fikirlerini hayata geçiren proje ekiplerine ödül verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, “Bu girişimler, şirketlerde çalışanların ve kurumun çeviklik değerine de katkı sağlıyor” dedi.