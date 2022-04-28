Aksigorta, UN Global Compact Üyesi Oldu

Sürdürülebilir bir dünya için daima daha iyi olanı yapmayı gözeten Aksigorta, 160’ı aşkın ülkede 15.000’in üzerinde şirket ve 5.000’inden fazla şirket dışı üyesiyle iş dünyasına liderlik eden, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact üyesi oldu. UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzluğa ilişkin mücadelesini destekleyen Aksigorta, bu ilkeleri şirketin stratejileri, kurum kültürü ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirecek.