Aksigorta, UN Global Compact Üyesi Oldu

Sürdürülebilir bir dünya için daima daha iyi olanı yapmayı gözeten Aksigorta, 160’ı aşkın ülkede 15.000’in üzerinde şirket ve 5.000’inden fazla şirket dışı üyesiyle iş dünyasına liderlik eden, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact üyesi oldu. UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzluğa ilişkin mücadelesini destekleyen Aksigorta, bu ilkeleri şirketin stratejileri, kurum kültürü ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.