Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, aralarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu’nun da bulunduğu bir grup arkadaşıyla birlikte sohbet ederken kalp krizi geçirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırıma Hastanesi’ne kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köksal Kara’nın cenaze işlemleri için henüz bir netlik yok.
28 Nis 2022 - 14:45- Gündem Güncelleme: 28 Nis 2022 - 14:47
Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara vefat etti
Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.