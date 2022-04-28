28 Nis 2022 - 14:45- Gündem G: 28 Nis 2022 - 14:47

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara vefat etti

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara vefat etti mask

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, aralarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu’nun da bulunduğu bir grup arkadaşıyla birlikte sohbet ederken kalp krizi geçirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırıma Hastanesi’ne kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köksal Kara’nın cenaze işlemleri için henüz bir netlik yok.

28 Nis 2022 - 14:45 - Gündem

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