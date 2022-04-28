AKP'li yöneticiden Hürriyet’e teşekkür

İzmit'in en işlek yerlerinde bulunan Fevziye Camii ve Yenicuma Camii' nin tuvalet ücretlerine zam geldi. 2 Lira olan tuvaletlere 50 kuruş zam gelerek 2.5 lira oldu. AKP İl Başkan Yardımcısı Zeki Canşi’ de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “ Fakiri var, garibanı var, yolda kalmışı var, öğrencisi var. Bu nasıl bir mantık ya? diyerek tuvalet zammına tepki göstermişti.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Canşi, İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet'in araması ve bilgilendirmesi üzerine teşekkür etti. Hürriyet'e duyarlılığı ve nezaketi için teşekkür eden Canşi; “Dün, sosyal medyadaki hesabımdan Fevziye ve Yenicuma camisine ait tuvaletlerin ücretli, ücretinin de 2.5 TL olmasına tepki göstermiştim. Bunun üzerine İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet dün beni telefonla arayarak konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"DUYARLI VE NEZAKETLİ"

Önce, hassasiyetimden dolayı teşekkür ederek söze başlayan Sayın Başkan Hanımefendi, ardından sözleşmeyi kendisinin yapmadığını, bizim arkadaşların sözleşmeyi uzattığını, sözleşme bittiğinde yenilemeyeceğini, bu tuvaletleri ücretsiz yapacağını ifade ettiler. Başkan Hanımefendi, biraz sitemkar olsa da, nezaket ve nezahet ölçüleri içerisinde geçen diyaloğumuzun ardından basın açıklaması yapacağını ifade ettiler. Bugün de, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş'ın bilip bilmeden konuşmamdan dem vurarak basına konuya ilişkin bir açıklama yapmış. Başkan Fatma Hanıma duyarlılığı, nezaket ve nezaheti için teşekkür ederim. Bir hayra vesile olduysak ne mutlu bize.”