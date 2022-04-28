28 Nis 2022 - 14:52- Spor G: 28 Nis 2022 - 14:54

Özgür Tınaz, Beşiktaş’ta!
Özgür Tınaz, Beşiktaş’ta! mask

Kocaelispor’un alt yapısında yetişen ve Beşiktaş alt yapısında da oynadıktan sonra ilimizde birçok farklı kulüpte şampiyonluklar yaşayan sol ayaklı kanat oyuncusu Özgür Tınaz antrenörlüğe adım attı. Bu sezon oynadığı futbolla çok dikkat çeken ve Gebze ekiplerinden Tayfunspor Kulübü ile Süper Amatör Lig şampiyonluğu yaşayarak başarı halkalarına bir yenisini ekleyen Özgür Tınaz, Beşiktaş U-12 takımını siyah beyazlı takımın önemli futbolcularından Ömer Gülen ile beraber çalıştırıyor. Alt yapısında forma giydiği takımda antrenör olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Özgür Tınaz, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde tüm bilgi birikimlerini küçük futbolculara aktarıyor.  

 

 

28 Nis 2022 - 14:52 - Spor

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