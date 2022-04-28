Özgür Tınaz, Beşiktaş’ta!

Kocaelispor’un alt yapısında yetişen ve Beşiktaş alt yapısında da oynadıktan sonra ilimizde birçok farklı kulüpte şampiyonluklar yaşayan sol ayaklı kanat oyuncusu Özgür Tınaz antrenörlüğe adım attı. Bu sezon oynadığı futbolla çok dikkat çeken ve Gebze ekiplerinden Tayfunspor Kulübü ile Süper Amatör Lig şampiyonluğu yaşayarak başarı halkalarına bir yenisini ekleyen Özgür Tınaz, Beşiktaş U-12 takımını siyah beyazlı takımın önemli futbolcularından Ömer Gülen ile beraber çalıştırıyor. Alt yapısında forma giydiği takımda antrenör olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Özgür Tınaz, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde tüm bilgi birikimlerini küçük futbolculara aktarıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.