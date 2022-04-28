Samet Gündüz: Unutulmaz bir sezon geçirdim

Bu sezon Süper Amatör Lig’i tabiri caizse süpüren, önce kendi grubunda ardından Play-Off grubunda şampiyon olarak adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdıran Hidropaks Tayfunspor’da takım kaptanlarından Samet Gündüz çok özel ve unutulmaz bir sezonu geride bıraktığını belirtti.

ÇOK ÖZEL BİR KULÜP

Gazetemize konuşan ve bir dönem Kocaelispor’un da kalesini koruyan Samet Gündüz şu şekilde konuştu: Gebze’de gerçekte çok güzel bir kulüp var. Tayfunspor… Bu kulüpte forma giydiğim için çok şanslıyım. Başkanımız Maruf Işıkdağ’ın öncülüğünde müthiş bir sezonu geride bıraktık. Önce normal sezonda ardından Play-Off grubunda zirvede yer aldık ve hak ettiğimiz bir başarı elde ettik.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

İbrahim Babur hocamız, İlker hocamız ve takım arkadaşlarımız ile birlikte çok iyi bir aile olduk. Kimse kimsenin üzerinde hareket etmedi. Çok güçlü ve kaliteli oyunlarla rakiplerimizi mağlup ettik. Mücadelemiz sadece kulübün başarılı olması içindi. Çünkü çok iyi ve bu şehrin futboluna lazım olan bir başkana sahiptik. Keza Cengiz İdacı başkanımız, yöneticilerimizden Avukat Rıdvan Çiçek ve diğer büyüklerimizin mücadelesine bizlerin de katkı sağlaması gerekiyordu ve bu anlamda elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum.

YÖNETİMİMİZ SAĞ OLSUN

Şükürler olsun ki onları mahcup etmedik ve Tayfunspor camiasına tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig sevinci yaşattık. Teknik ekibimizi ve futbolcu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Benim için de unutulmaz bir sezon geçti ancak haksızlığa maruz kaldığım durumlar da yaşadım. Tarafıma yapılan utanç verici iftira canımı çok sıktı. Kulübümüz bu konuda da gerekli olan duruşu en iyi şekilde gösterdi. Yönetimimiz de bu anlamda sağ olsun.

TEKLİF İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bölgesel Amatör Lig’de oynamak kesinlikle çok zordur. Bir bakıma profesyonel bir futbolcu gibi zaman ayırmak zorundasın. Malum, ben de işinde gücünde bir insanım ve bu yoğunluğu karşılama şansım ne yazık ki yok. Kulübümden gelen teklif için teşekkür ediyorum. Tayfunspor’umuzu yakından takip etmeye devam edeceğim. Gazeteniz aracılığı ile bir kez daha bana bu özel ve unutulmaz sezonu yaşattıkları için Maruf başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.