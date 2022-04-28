Esma Nur’dan Başkanı duygulandıran söz: Sizin sayenizde!  

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediyesi’nin 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlediği Büyük Gebze İftarı ve Kadir Gecesi özel programına katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden ve yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde akşam namazını kıldı. Çıkışta vatandaşları selamlarken, minik Esma Nur ile karşılaştı. Engelli olan minik kız çocuğu Başkanı görür görmez pusetinin içinden ellerini sallayarak kendisine seslendi. Başkan Büyükakın da hemen Esma Nur’un yanına giderek onunla sohbet etti. Esma Nur da pusetinin yanında eğilerek kendisine sarılan Başkan Büyükakın’ın yüzünü elleriyle sevdi.

ESMANUR’DAN İSTİKLAL MARŞI

Esma Nur’un ellerini avuçlarının içine alarak öpen ve seven Başkan Büyükakın’a küçük kız çocuğundan anlamlı bir hediye geldi. Esma Nur, Başkan Büyükakın’a İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını ezbere okudu. İstiklal Marşı’nın ardından da Salavat-ı Şerife okuyan Esma Nur dinleyen herkesi kendisine hayran bıraktı. Başkan Büyükakın, “Harikasın Esman Nur seni tebrik ediyorum, maşallah” diyerek küçük kızı tebrik etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN ÇOK DUYGULANDI

Sağlık sorunları yaşayan Esma Nur’un tedavisi ile yakında ilgilenen Başkan Büyükakın, ailesinden sağlık durumu ile bilgi aldı. O sırada Esma Nur Başkan amcasının kulağına eğilerek duygulandıran o sözü söyledi; ‘’Sizin sayenizde.’’ Gözleri dolan Başkan Büyükakın, “Böyle yapma ağlarım ama” diyerek, duygularını ifade etmeye çalıştı. Büyükşehir’den geçmiş dönemde sağlık desteği de alan Esma Nur’la yakından ilgilenmeyi sürdüren Başkan Büyükakın, ailesine böyle güzel bir çocuk yetiştirdikleri için teşekkür etti, ‘’Rabbim bahtını açık etsin’’ dileklerini iletti. Başkan Büyükakın, teravih namazı çıkışında herkesle kandilleşerek, tek tek fotoğraf çektirdi.