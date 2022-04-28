28 Nis 2022 - 15:09- Gündem G: 28 Nis 2022 - 15:10

Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde dış cephe çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi’nde Çınar Çocuk Evi’nin ikincisini hayata geçireceği mahalle konağında iç cephe çalışmalarında büyük bir aşama kaydederken dış cephe çalışmalarına devam ediyor

Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde dış cephe çalışmaları sürüyor mask


Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduracak, yeniliğe açık, ahlaklı, zeki, düşünen ve yaratıcı çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nin ikincisi Tüysüzler Mahallesi’ne kazandırılacak. Yaklaşık 580 metrekarelik iki katlı Tüysüzler Mahalle Konağı’nın mevcut hali güncellenerek bölgeye kazandırılacak. 


ÇEVRE PEYZAJ ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Çocukların okul öncesi kaliteli eğitim alacağı ve geleceğe güvenle hazırlanacağı Çınar Çocuk Evi’nin ikincisinde dış cephe çalışmaları devam ediyor. İç mekânda parke zeminleri tamamlayan ekipler ahşap merdiven kaplamalarıyla birlikte cam korkuluk çalışmalarına devam ediyor. Dış cephe çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevre peyzaj çalışmaları başlayacak.

28 Nis 2022 - 15:09 - Gündem

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