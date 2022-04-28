Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde dış cephe çalışmaları sürüyor



Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduracak, yeniliğe açık, ahlaklı, zeki, düşünen ve yaratıcı çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nin ikincisi Tüysüzler Mahallesi’ne kazandırılacak. Yaklaşık 580 metrekarelik iki katlı Tüysüzler Mahalle Konağı’nın mevcut hali güncellenerek bölgeye kazandırılacak.



ÇEVRE PEYZAJ ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Çocukların okul öncesi kaliteli eğitim alacağı ve geleceğe güvenle hazırlanacağı Çınar Çocuk Evi’nin ikincisinde dış cephe çalışmaları devam ediyor. İç mekânda parke zeminleri tamamlayan ekipler ahşap merdiven kaplamalarıyla birlikte cam korkuluk çalışmalarına devam ediyor. Dış cephe çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevre peyzaj çalışmaları başlayacak.