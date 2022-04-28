DEVA’dan ‘Hodri Meydan’

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden dün gelen açıklama siyasi kulislere bomba gibi düştü. Genel Başkan Ali Babacan düzenlediği basın toplantısıyla DEVA Partisi’nin seçimlere kendi logosuyla ve adıyla, şanıyla katılacağını deklare etti. Akşam da DEVA Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Toplantısı ardından İl Yöneticilerine verilen iftar yemeğinde konuşan Kocaeli İl Başkanı Adem Koç konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün Türk demokrasi tarihinde bir kırılma noktası yaşanmıştır. Kurulan korku imparatorluğuna karşı, DEVA Partisi olarak onurlu ve başarılı bir ‘Hayır!’ denilerek DEVA Partisi’nin seçimlere kendi logosu ve adıyla katılacağı bizzat Genel başkanımız Sayın Ali Babacan tarafından basına ilan edilmiştir.

DEVA’NIN ALTINDA KALACAKSINIZ



Bu aynı zamanda iktidar partisi ve ortaklarına ‘siz ne kadar seçim kanununda oyunlar oynasanız da, algı operasyonlarıyla halktan gerçekleri gizlemeye çalışsanız da, sözüm ona ‘uyduruk’ anketlerle bir çığ gibi her geçen gün daha da büyüyen ve eninde sonunda altında kalacağınız DEVA Partisi’ni pembe düşlerinizdeki gibi küçük göstermeye çalışsanız da DEVA gümbür gümbür iktidara gelmektedir. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın basın toplantısında yaptığı açıklama da DEVA’nın öz güveninin tam, iktidarı devralmaya hazır olduğunun en net ifadesidir.

Siz ne yaparsanız yapın, hangi algı operasyonlarını yaparsanız yapın, DEVA iktidara gelmektedir ve artık mızrak çuvalı parçalamıştır. Milletimize hayırlı – uğurlu, DEVA’lı olsun...”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün düzenlenen basın toplantısında; “Hükûmetin kadrolu köşe yazarları, maaşa bağladıkları yorumcular koro halinde bağırmaya başladılar. Neymiş efendim, yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış. Kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş. İttifak içinde olmak da anlamını yitirmiş. Siz bu rüyaları görmeye devam edin. Daha çok rüya göreceksiniz. Kardeşim, bizim kendimize güvenimiz tam. Milletimizin de bize güveni tam. İlan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum: Türkiye 1’den büyüktür. Türkiye 1’den büyüktür. Türkiye 1’den büyüktür. Türkiye kazanacaktır. Hodri meydan!

SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN SESİYİZ

Türkiye’nin sinir uçlarını germeye çalışanlar, bunun faturasını sandıkta ödeyeceklerdir. Türkiye’nin sessiz çoğunluğu, iktidar ortaklarının dayattığı bu korku ve yoksulluk komplosunu boşa çıkaracak. Bu millet haksızlık karşısında susmadı. Yine susmayacak. Bu millet susanın dilsiz şeytan olduğunu çok iyi bilir. Sözünü de sandık günü söyler. Yine söyleyecek.

SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ

“Biz, 6’lı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda, her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. O masada yer alan her partiyle, işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda da güçlü bir iradeye sahibiz. Bunu da herkesin bilmesini isterim.





RÖVANŞLAR ÜLKESİ OLMAYACAK

Biz; bu ülkede adalet ve merhamet gibi değerlerin yere düşürülmesine asla müsaade etmedik, etmeyiz. Biz, özgür ve adil yarınlar için bir araya gelen demokrat insanların partisiyiz. Türkiye’yi hiçbir koşulda öfkeye teslim etmeyeceğiz. Üste çıkanın alttakini ezmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizi, ‘nöbetleşe zorbalık’ dediğimiz çıkmaz sokağa sürüklemeyeceğiz. Kin ve intikam zehriyle alınan kararların adaletsizlikten başka hiçbir şey getirmediğini tarih boyunca deneyimledik, deneyimliyoruz. Türkiye’yi ‘rövanşların ülkesi’ yapmayacağız. Önce, bu ülkenin bütün demokratları olarak birleşeceğiz. Ardından bu karanlık tünelden hep beraber çıkacağız. Adaletle çıkacağız.”demişti.