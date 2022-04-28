Çenesuyu’ndan Aygün’e Teşekkür

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde 260 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası’nda dereceye giren Çenesuyu İlkokulu öğrencileri, Başkan Aygün’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Derince Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 16-17 Nisan tarihleri arasında düzenlediği Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası yoğun katılımla gerçekleşmişti. 260 öğrencinin iştirakiyle Derince Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada Çenesuyu İlkokulu öğrencileri çok sayıda dereceye imza atarak önemli bir başarı elde etmişti. Turnuvanın ardından Çenesuyu İlkokulu Müdürü Süleyman Beyazyüz, Müdür Yardımcısı Öner Tekin, sınıf öğretmeni Timur Yıldız, okul aile birliği yöneticileri, öğrenciler ve öğrenci velileri Başkan Aygün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

SPORA VE GENÇLİĞE YÖNELİK YATIRIMLAR

Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Başkan Aygün, satranç turnuvasına katılan öğrenciler Ömer Güleşce, Rüzgar Ekici, Yusuf Mirza Uysal, Yavuz Selim Yıldırım, Umut Kağan Yıldız, Ahmet Akif Genç, Miraç Baydemir, Kıvanç Baydemir, Elif Ada Kalay, Ela Durdu, Yüsra Acar, Ayşe Gül Kirezçik, Masal Özdemir, Zeynep Gönül Kötüce, Çınar Sağlık, Sümeyye Tutuk, Gökçe Lina Gürel, Elif Beren İnan, Ayaz Ulu, Kutay Erinç Karaman, Eylül Dilan Tunç ve Emir Asaf Alşan’ı tebrik etti. Gençliğe ve spora yatırımlarının devam edeceğini belirten Başkan Aygün, çeşitli hediyeler takdim ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.