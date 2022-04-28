28 Nis 2022 - 15:57- Asayiş G: 28 Nis 2022 - 15:59

10 yaşındaki Erol Erdem Kaval yaşamını yitirdi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
10 yaşındaki Erol Erdem Kaval yaşamını yitirdi mask

İzmit Fatih Mahallesi Beyhan Sokak üzerinde ikamet eden Köseköy Sanayi Sitesi esnaflarından Murat Kaval ile ev hanımı Pınar Kaval çiftinin 2 çocuğundan biri olan Bedensel engelli Erol Erdem Kaval (10) bir süredir tedavi gördüğü organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kaval’ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Kaval’ın cenazesi öğle namazında Taşocakları Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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28 Nis 2022 - 15:57 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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