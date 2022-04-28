İzmit Fatih Mahallesi Beyhan Sokak üzerinde ikamet eden Köseköy Sanayi Sitesi esnaflarından Murat Kaval ile ev hanımı Pınar Kaval çiftinin 2 çocuğundan biri olan Bedensel engelli Erol Erdem Kaval (10) bir süredir tedavi gördüğü organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kaval’ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Kaval’ın cenazesi öğle namazında Taşocakları Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
28 Nis 2022 - 15:57- Asayiş Güncelleme: 28 Nis 2022 - 15:59
10 yaşındaki Erol Erdem Kaval yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.