28 Nis 2022 - 16:17- Gündem G: 28 Nis 2022 - 16:29

Yenilenen aydınlatma direkleri kaldırımı işgal etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara dikilen yeni aydınlatma direkleri vatandaşların tepkisine neden oldu. Aydınlatma direklerinin gövdeleri bazı bölgelerde trafo kutuları ile denk gelerek kaldırımları daraltırken bazı direkler ise evlerin balkonlarını ve iş yerlerinin tabelalarını kapattı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Yenilenen aydınlatma direkleri kaldırımı işgal etti mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yürüyüş Yolu’nda yapılan yenileme çalışmalarının ardından sıra diğer cadde ve sokaklara geldi. İzmit’in en işlek caddelerinden olan Leyla Atakan Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinde de yenileme çalışmalarını tamamlayan ekipler, kaldırımlarda bulunan aydınlatma direklerini sökerek yenileri ile değiştirdi. Ancak yenilenen aydınlatma direklerinin gövde kalınlıkları kaldırımların bazı noktalarında trafo kutuları ile denk gelerek kaldırımları daralttı. Zaten dar olan kaldırımlar aydınlatma direklerinin gövde genişliği ile birlikte daha da daralarak iki kişinin yan yana geçmekte zorlandığı noktalar oluşturdu. 

Dükkan tabelaları ve balkonlar kapandı


Özellikle İnönü Caddesinde ise bazı aydınlatma direklerinin binalara sıfır olarak yapılması, 1. kattaki balkonları ve zeminde bulunan iş yerlerinin tabelalarını kapattı. Bölgedeki vatandaşlar yenileme çalışmaları yapılırken estetiğe dikkat edilmediği ve çalışmaların gelişigüzel yapıldığını belirterek durumdan şikayet etti. Balkon seviyesine gelen aydınlatma direklerinden yayılan ışıkların evin içine gelmesi nedeniyle bazı direklere ise lamba takılmadığını öne süren vatandaşlar bölgede yapılan hataların düzeltilmesini istiyor.

28 Nis 2022 - 16:17 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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