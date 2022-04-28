Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Kocaeli'de!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir dizi ziyaret için bugün Kocaeli'ye geldi. Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile birlikte gelen Uysal'ı Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, İl Başkanı Mustafa Nazlıgül,Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti MKK Üyeleri Cem Şakoğlu, Kurban Aktaş, Aynur Kurt, Yusuf Arıkan, DP il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer karşıladı.
Haber albümü için resme tıklayın
# KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, Gölcük, kocaeli haber, kocaeli manset-haber, kocaeli gazete haber, Kocaeli Gazete, Başiskele, Gebze, kocaeli flas haber, Kartepe, kocaeli manset, Körfez, kocaeli son dakika, kocaeli gündem, kocaeli gazeteleri, Çayırova, kocaeli guncel haberler, İzmit, Kocaeli haberleri, son dakika haberleri, Dilovası, , Darıca, başkanı, ile, bir
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.