28 Nis 2022 - 16:10- Siyaset G: 28 Nis 2022 - 17:45

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Kocaeli'de!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir dizi ziyaret için bugün Kocaeli'ye geldi. Uysal'ı partililer Körfez gişelerde karşıladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Kocaeli'de! mask
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir dizi ziyaret için bugün Kocaeli'ye geldi. Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile birlikte gelen Uysal'ı Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, İl Başkanı Mustafa Nazlıgül,Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti MKK Üyeleri Cem Şakoğlu, Kurban Aktaş, Aynur Kurt, Yusuf Arıkan, DP il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer karşıladı.

28 Nis 2022 - 16:10 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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