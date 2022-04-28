Doğusel’den Uysal’a: 2050 yılında Kocaeli’deki liman kapasitesi dolacak

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir dizi ziyaret için bugün Kocaeli'ye geldi. Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile birlikte gelen Uysal'ı Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti MKK Üyeleri Cem Şakoğlu, Kurban Aktaş, Aynur Kurt, Yusuf Arıkan, DP il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer karşıladı.

“DENİZCİLİK BİR BÜTÜN”

Gültekin Uysal yanındakilerle birlikte ilk olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Vedat Doğusel ile bir araya gelen Uysal, Doğusel’den odanın çalışmaları ve denizcilik sektörü hakkında bilgi aldı. Uysal, Doğusel’in anlattığı konular ile ilgili notlar aldı. 8 tane Kocaeli’de tersane olduğunu belirten Doğusel, “Siyasetin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Denizcilik bir bütün. Doğru anlaşılmalı. Sadece taşıma, balık tutmak vs. değil. Teknecilerin de sorunları var. Doğru hedeflere çıkmamız lazım. Sizlerden istediğimiz şey, Denizcilik Bakanlığı ama uygulayıcı ve yol gösterici şekilde istiyoruz” dedi.

“KOCAELİ, TÜRKİYE’NİN DENİZCİLİĞİNİN BAŞKENTİ”

Kocaeli, Türkiye’nin denizciliğinin başkenti. 35 tane limanı, elleçlediği yük tonajı, 14 tane OSB var. Denizcilik gelişmek zorunda. Bizim siyasilerden isteğimiz kim olursa olsun Denizcilik Bakanlığı kurulması. Türkiye’de denizciliğin olmaması planlanmış bir şey gibi. Lojistik komple durdu, ne yapacağımızı bilen yok. ” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, ”20 yıldır ülkeyi yönetenler maalesef liyakata dayalı değil sadakata yönelik yönetici seçiyor” ifadelerinde bulundu.

"DAHA FAZLA PROJE YAPMAMIZ LAZIM"

Uysal, "Daha fazla proje yapmamız lazım. Devlet stratejisi içerisinde bir yere yerleştirecek dizilimle arka planını söylediğiniz işlerle nitelikli bir gelir kapısı. Siyasetçiler olarak dilimize pelesenk ediyoruz, üç tarafı denizlerle çevrili ama biz farkında değiliz biraz" dedi.

“LİMANLARIN GENİŞLEMESİ VE DEĞİŞMESİ LAZIM”

Genel Başkan Uysal’ın “Limanlarımız yetiyor mu?” sorusu üzerine Doğusel, “Kocaeli’de 35 tane liman var ama bunların her birisinin kapasitesi birbirinden farklı. 2050 yılında Kocaeli’deki liman kapasitesinin dolacağını söyledi uzmanlar. Müsilaj oldu, liman çevreyi kirletti diyorlar. Liman, çevreyi kirletmez. Bugünkü limanlarımızın 2050 de kapasitesi doluyor. Bölgedeki kurallara uygun genişlemesi ve değişmesi lazım. Katar Deniz Subayları’nın tüm eğitimlerini bizim üniversitemiz yapıyor. Biz denizciyiz, dokunabildiğimiz her yere dokunmaya çalışıyoruz. DTO’nun gelirlerinin yüzde 60’ı eğitime gider” dedi.

“HESAPLAŞMADAN HELALLEŞME OLMAZ”

Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Biz de balıkçıların sorunları ve su ürünleriyle ilgili çoğu kere mecliste, televizyonda konuşuyoruz ama tekrar sadakata dayalı insanlar göreve geldi. O yüzden ne anlatırsanız anlatın bir şey ifade etmiyor. Teknelerle ilgili çıkarttıkları düzenlemeler var. Korona olursa birisi tamamını kıyıya çekiyor ve 15 gün karantinaya alıyor. Bu adam 15 günde iflas ediyor zaten. Yönetmelik böyle diyorlar. AK Parti’nin iktidardan gitmesi sorun değil, hesaplaşmadan helalleşme olmaz. Kemal Bey’e yolsuzluklardan sorumlu bakanlık kurulmalı dedik; nasıl diye şaşırdı Kemal Bey. Daha önce de olmuş” dedi.

“DEMOKRAT PARTİ OY ALSIN, ÖYLE BİR DERDİMİZ YOK”

“Türkiye’de işi bilen insanların bir yere gelmesi gerekiyor” diyen Enginyurt, “Tekstil fabrikası var diye ekonominin başına bir adamı getirdiniz ‘gözüme bakın’ diyor. Gözünde boşluk var. Merkez Bankası’nın başındaki adam yılsonu enflasyonu 20 puan yukarıya çıkarttı. 2021 yılı aralık ayı sonu dolar tahminimiz 9.80 olacak diye sevinmiştik ama aralık bitmeden 18 liraydı. Bütün ihracat ve ihlatatı dolar üzerinden yapıyorsunuz. Konteyner 2 bin dolardan 16 bin dolara çıktı. Nasıl ticaret yapacaksınız. İndirim beklediğiniz bir ülkede neye göre gemicilik yapacaksınız? Balıkçılık teknesi 60 ile 100 bin lira arasında mazot yakıyor. Balıkçılar bu sene balığa çıkmayacağız diyor. O zaman hamsiyi 100 liraya yiyeceğiz. Burada temel sorun sizin sorunu anlatmanız değil; anlatsanız da dinleyen yok. Bir yönetim değişikliği şart haline geldi. Demokrat Parti oy alsın öyle bir derdimiz yok ama yönetemiyorsunuz. İktidar maalesef bu sesleri duymuyor. Biz duyurmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Genel başkanımız da not aldı” ifadelerinde bulundu.

“İKTİDAR VEKİLLERİNİN HERHANGİ BİR SORUNU SÖYLEDİĞİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?”

Enginyurt, “Kocaeli’nin iktidar vekilleri. Vergiyi en çok veren bölge Kocaeli. Ülke ekonomisinin Marmarayı’da dahil edersek yüzde 60-70 yükünü bu il çekiyor. İktidar vekillerinin televizyonda, herhangi bir sorunu söylediğini gördünüz mü? MHP milletvekiliyken konteyner sorununu ben söyledim” dedi.