51 bin haneye bayram çikolatası

Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği her haneye bayram çikolatası dağıtımı devam ediyor. Bayram öncesi harekete geçen ekipler ev ev, kapı kapı gezerek ilçede yaşayan 51 haneye çikolata dağıtıyor. 10 gruptan oluşan 130 kişiyle mahallelere çıkarma yapan ekipler içinde, çikolata, dezenfektan ve belediyenin hizmetlerini anlatan bültenin bulunduğu paketleri ilçedeki vatandaşlara ulaştırıyor. Titizlikle dağıtım yapan ekipler bayramdan önce 145 bin kişinin yaşadığı 51 bin haneye çikolata ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.