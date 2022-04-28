Başiskele’de 4 cadde boydan boya asfaltlandı

Başiskele Belediyesi, ilçenin artan nüfusu ve modern kent yapılaşmasıyla birlikte alt yapısı tamamen yenilenen mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve fiber alt yapı çalışmaları sonucu bozulan yollar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yeniden asfaltlandı. Barbaros Mahallesi ve Sahil Mahallesi’ni kapsayan 4 cadde ve sokak belediye ekiplerince asfaltlanarak yeniden araç sürücüleri ve yayalar için güvenli ve konforlu hale getirildi.

Çalışmalar çerçevesinde Eyüp Sultan Caddesi, Güvenlik Caddesi, Edanur Sokak ve Mekan Sokak belediye ekiplerinin çalışmaları neticesinde boydan boya sıcak asfaltla kaplandı.