MHP’li eski Meclis üyesi genel başkana “Mansur Yavaş’ı istiyoruz” dedi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal bir dizi ziyaret için bugün Kocaeli'ye geldi. Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile birlikte gelen Uysal'ı Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti MKK Üyeleri Cem Şakoğlu, Kurban Aktaş, Aynur Kurt, Yusuf Arıkan, DP il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer karşıladı. Gültekin Uysal yanındakilerle birlikte ilk olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Daha sonra Körfez Ticaret Odası’nı ziyaret eden Uysal’ı Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk ve meclis üyeleri karşıladı. Ziyarette KTO Üyesi olan Körfez Belediyesi eski MHP Meclis Üyesi Mehmet Gümüş, Uysal’a “Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı görmek istiyoruz” dedi. Oy tercihinin buna göre şekilleneceğini söyleyen Gümüş, Uysal’a altılı masada neler konuşulduğunu sordu.

“MUHALEFET DEVLETLE YARIŞIYOR”

Gümüş’ün sorusunu yanıtlayan Uysal şu sözleri kaydetti: “Birtakım kararları vermek, siyasetin bir zamanlaması var. Kamuoyunun beklentisi olduğu isimler açık. Bir rasyonalitesi var. Uzun dönem iktidarları değiştirmek kolay değil. Tek başına iktidar olmuş, gerçeği konuşmak lazım toplumun her alanına bu kadar sirayet eden bir parti olmadı. Bugün muhalefet, bir partiyle değil devletle yarışıyor. Önümüzde Kemal Sunal’ın postacı yürüyüşüyle bir seçim rekabeti olmayacaktır.

“İKİNCİ BİR EKMELETTİN İHSANOĞLU VAKASI YAŞANMAZ”

Her partinin bir stratejik bakış açısı ver. Bizim teklifimiz toplumun önüne paket program koymak. Yarın bu kadroları, kim yönetecek, hangi programlarla yönetecek? Önümüzde bir seçim süreci olacak. O açıdan siyasi partiler de söylem dozajından feragat ediyor. Ama bir şey çok net, yaşanan süreç hukuku çok daha önemli hale getirdi. Hepimizin ortak bir sorumluluğu var. İkinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası yaşanmaz. Biz olmaması İçin elimizden geleni yaparız. Mansur beyle şahsi dostluğumuz var ama kendisi bir siyasi partinin belediye başkanıdır. O kararı öncelikle olarak siyasi partinin kendisi vermesi gerekir. Ümit Özdağ’ın yaptığı rahatsızlık yaratır, Mansur Beye de zarar verir. Biz düşüncelerimizi doğru yerlerde ifade ediyoruz.”