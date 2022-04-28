DP Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt: Bu altılı masanın yanında bir yedinci var doğrudur

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal bir dizi ziyaret için bugün Kocaeli'ye geldi. Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile birlikte gelen Uysal'ı Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti MKK Üyeleri Cem Şakoğlu, Kurban Aktaş, Aynur Kurt, Yusuf Arıkan, DP il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer karşıladı.

İFTARDA BİR ARAYA GELDİLER

Gültekin Uysal yanındakilerle birlikte ilk olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Daha sonra Körfez Ticaret Odası’nı ziyaret eden Uysal’ı Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk ve meclis üyeleri karşıladı. Oda ziyareti kapsamında son olarak Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ardından da esnafı ziyaret eden Uysal ve beraberindekiler Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde partililer ve vatandaşlarla iftarda buluştu.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen iftara Uysal ve beraberindeki heyetin yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz, İzmit Belediyesi Koordinatörü Yaşar Kardaş ve siyasi partilerin ilçe yöneticileri ve muhtarlar katılım gösterdi.

“GENÇLERİMİZ İŞSİZ”

İftar programı sonrası konuşma gerçekleştirilen programda ilk olarak konuşan DP Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, “Sizlerle olmak benim için Körfez ilçe teşkilatı için büyük bir onur” dedi. Yıldız’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bayramınızı şimdiden kutluyorum” dedi. Hürriyet’in ardından konuşan Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Türkiye karanlık bir evreden geçiyor. Ülkeyi büyük bir bataklığa götürüyorlar. Ülkeyi yönetemeyenler maalesef bu ülkede her geçen gün ekonomiyi, sağlığı ayaklar altına aldılar. Gençlerimiz işsiz, kadınlarımız umutsuz, işçiler intihar etme noktasına gelmiş ama ülkenin başındakiler manda yoğurdu yiyerek yönetiyorlar” dedi.

“ARKASINDA BİR YEDİNCİ VAR”

“Her gün millet ile dalga geçiyorlar” diyen Enginyurt, “Cumhurbaşkanı yani 84 milyonun Cumhurbaşkanı adeta milletine kin ve nefret kusuyor. Millet İttifakını oluşturan partilere FETÖCÜ, zillet diye hakaret ediyor. Demokratlar ayağa kalktı. 400 bin üyesiyle demokratlar bütün AKP’lilerin uykusunu kaçırmaya başladı. İşte bundan rahatsızlık duydular ve demokratlara saldırıyorlar. Altılı ittifaka da saldırıyorlar. PKK kimin yanındaysa Allah onun belasını versin. Siz bu altılı masada HDP ararken siz kendinize baktınız mı? Şiwan Perver ile megri türküsünü söyleyen kimdi. Bu altılı masanın yanında bir yedinci var doğrudur. İlk defa Kocaeli’de itiraf ediyoruz. Arkasında bir yedinci var. O gün genel merkez binamızda dimdik duran Mustafa Kemal Atatürk var. Siz anlamadınız. 15 Temmuz’da çıkınca parti binalarınıza Atatürk’ü astınız” dedi. İlk seçimlerde seni Allah’ın izniyle sandığa gömecek” dedi.