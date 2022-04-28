28 Nis 2022 - 21:12- Gündem G: 28 Nis 2022 - 21:14

Körfez’de küçük deprem!

Merkez üssü Dilovası olan hafif büyüklükte bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 1 olarak ölçüldü.
Körfez’de küçük deprem! mask

AFAD’dan alınan bilgiye göre, merkez üssü  Körfez olan bir deprem meydana geldi. Saat 18.01’de meydana gelen depremin büyüklüğü 1 olarak ölçüldü. Bu hafif büyüklükteki deprem hissedilmedi.
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28 Nis 2022 - 21:12 - Gündem

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