Kocaman’dan ramazan bayramı mesajı

Başkan Kocaman mesajında;

“Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş” olarak müjdelenen mübarek Ramazan-ı Şerif ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz.

Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz geleneksel kent bayramlaşma programımıza yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Örf, adet ve geleneklerimize yeniden kavuştuk.

Ramazan Bayramı’nda yeniden bir aradayız. İnşallah bu tür ayrılıkları Allah bir daha göstermez. BU duygu ve düşüncelerle Kartepeli hemşehrilerim başta olmak üzere, tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.