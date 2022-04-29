Yahya Kaptan, Tekirdağ’ı devirdi! “3-1”

Küçük Erkekler Voleybol Türkiye grup müsabakaları Kocaeli’de devam ediyor. Derince Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda ilimizi Yahyakaptanspor temsil ediyor. Temsilcimiz ilk maçını Tekirdağ Çerkezköy ile oynadı. Büyük bir çekişme içinde geçen maçı Yahyakaptan 3-1 kazandı. İlk maçını kazanan ekibimiz setleri 25-21, 26-24, 23-25 ve 25-23’lük skorlarla kazandı. Sarı siyahlılar ikinci maçını Bursa TOFAŞ ile oynayacaktı. Ekibimiz bu maçı kazanırsa Türkiye finallerine katılacak. 32 takımlı Festival Türkiye maçları Mersin’de oynanacak.