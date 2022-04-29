Yahya Kaptan, Tekirdağ’ı devirdi! “3-1”

Küçük Erkekler Voleybol Türkiye grup müsabakaları Kocaeli’de devam ediyor. Derince Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda ilimizi Yahyakaptanspor temsil ediyor. Temsilcimiz ilk maçını Tekirdağ Çerkezköy ile oynadı. Büyük bir çekişme içinde geçen maçı Yahyakaptan 3-1 kazandı. İlk maçını kazanan ekibimiz setleri 25-21, 26-24, 23-25 ve 25-23’lük skorlarla kazandı. Sarı siyahlılar ikinci maçını Bursa TOFAŞ ile oynayacaktı. Ekibimiz bu maçı kazanırsa Türkiye finallerine katılacak. 32 takımlı Festival Türkiye maçları Mersin’de oynanacak.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.