29 Nis 2022 - 09:24- Spor G: 29 Nis 2022 - 09:25

Yahya Kaptan, Tekirdağ’ı devirdi! “3-1”

Küçük Erkekler Voleybol Türkiye grup müsabakaları Kocaeli’de devam ediyor. Derince Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda ilimizi Yahyakaptanspor...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Yahya Kaptan, Tekirdağ’ı devirdi! “3-1” mask
Haber albümü için resme tıklayın

Küçük Erkekler Voleybol Türkiye grup müsabakaları Kocaeli’de devam ediyor. Derince Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda ilimizi Yahyakaptanspor temsil ediyor. Temsilcimiz ilk maçını Tekirdağ Çerkezköy ile oynadı. Büyük bir çekişme içinde geçen maçı Yahyakaptan 3-1 kazandı. İlk maçını kazanan ekibimiz setleri 25-21, 26-24, 23-25 ve 25-23’lük skorlarla kazandı. Sarı siyahlılar ikinci maçını Bursa TOFAŞ ile oynayacaktı. Ekibimiz bu maçı kazanırsa Türkiye finallerine katılacak. 32 takımlı Festival Türkiye maçları Mersin’de oynanacak.
# ile, bir

29 Nis 2022 - 09:24 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.371.574 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yahya Kaptan, Tekirdağ’ı devirdi! “3-1” mask
Yahya Kaptan, Tekirdağ’ı devirdi! “3-1”
Çenesuyu’ndan Aygün’e Teşekkür mask
Çenesuyu’ndan Aygün’e Teşekkür
Samet Gündüz: Unutulmaz bir sezon geçirdim mask
Samet Gündüz: Unutulmaz bir sezon geçirdim
Özgür Tınaz, Beşiktaş’ta! mask
Özgür Tınaz, Beşiktaş’ta!
KEDFE’den iki takıma da başarı dileği mask
KEDFE’den iki takıma da başarı dileği
Kirazlıyalı’ya modern tesis geliyor mask
Kirazlıyalı’ya modern tesis geliyor
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL